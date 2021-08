Fer Niño da el sí y continuará la saga Niño en el RCD Mallorca

Hace casi 20 años el RCD Mallorca acababa de firmar a Luis Aragonés tras el fiasco de la temporada 1999-00 que no es que fuera un fracaso, pero que había decepcionado porque tras haberse clasificado para la Champions el equipo había sido incapaz de eliminar al Molde. Para colmo el fichaje del técnico Mario Gómez fue efímero por la burocracia y la normativa del comité de entrenadores. Así que llegaba Fernando Vázquez y el equipo terminaba en mitad de tabla en la liga.

Mateo Alemany se lanzaba aquel verano del 2000 a por un técnico que había quedado libre, Luis Aragonés,al que muchos veían en la curva descendente de su carrera, un tipo al que muchos veían como un cascarrabias y alguien histriónico, un entrenador ya mayor, que había pasado por mil vicisitudes pero en quien no muchos confiaban que pudiera ser un entrenador de rendimiento en esa etapa de madurez de su carrera. Quienes así pensaban se equivocaron absolutamente. No sólo no venía de vacaciones a la isla, Aragonés se convirtió en un entrenador histórico para el RCD Mallorca y además abrió la mejor etapa de su carrera.

Pocos meses después de arrancar aquella temporada 2000-01 nacía en Palma, el 24 de Octubre, un bebé que hoy es el nombre más repetido en la isla en lo futbolístico, Fer Niño. Y es que en aquel Mallorca jugaba el defensa Fernando Niño, quien junto a Miguel Ángel Nadal de vuelta a su Mallorca tras salir del Barcelona, formarían una extraordinaria pareja de centrales que entre otras cosas acabarían levantando la Copa del Rey en 2003. Niño, un defensa trabajador, de buen juego aéreo, buen marcador y contundente y un tipo honrado en su profesión se hizo querer en aquellos años por el mallorquinismo.

En la isla vivió la mejor etapa profesional de su carrera, tercer puesto en la liga, la Champions, la Copa del Rey, y en la isla nació su hijo Fernando Niño Rodríguez, al que conocemos futbolísticamente como Fer Niño. El delantero vivió sus primeros días en la isla viendo a su padre de bermellón. Sus primeros recuerdos son mallorquines, es lógico por lo tanto que algo haya pesado en la decisión más importante hasta ahora de su carrera deportiva.

Porque se trataba de su primera gran decisión, tras comunicarle el Villarreal que iba a salir cedido para seguir progresando, a sus 20 años Fer quería elegir muy bien dónde iba a jugar, dónde podía ser más importante y tener la confianza del entrenador. Es probable que haya hablado más de una vez con Luis García y que éste le haya transmitido su confianza en sus posibilidades. Además,si alguien puede entenderse con el Villarreal es Pablo Ortells hasta hace muy poco hombre de confianza de los Roig como cazatalentos.

Fer Niño tenía ofertas de diferentes equipos de Primera División como el Getafe, el Elche... hasta media docena de equipos le habían llamado ante la posibiilidad de salir cedido. Por ello el jugador había decidido tomarse unas horas de reflexión para tomar una decisión. Y su decisión es Mallorca.En este momento ambos clubes acaban de perfilar los términos del acuerdo. El Villarreal le recuperará en todo caso, ya sea con una cesión pura y dura al Mallorca o ya sea con un posible traspaso con recompra para el Villarreal.

Ahora Fer Niño se enfundará la elástica bermellona como lo hiciera su padre durante siete temporadas, las más felices de su carrera deportiva. Fer continuará la saga Niño en Mallorca como antes lo hiciera Marc Pedraza dando continuidad al apellido de su padre Ángel. Y no hay que olvidar a Pablo Gálvez, que ya estuvo convocado el pasado sábado ante el Betis y que da continuidad a la salga Gálvez, otro apellido ilustre en la historia del RCD Mallorca, hijo de Pepe Gálvez, ex delantero canterano del Mallorca y ex entrenador también del Mallorca.