La Federación balear reparte los test enviados por la RFEF

La Federació de Futbol de les Illes Balears ya está repartiendo los test facilitados por la Real Federación Española de Fútbol para los clubs de las islas que participan en competición nacional. Los clubes en competiciones de ámbito estatal deben solicitar los test a la RFEF. Una vez solicitados, la FFIB se pondrá en contacto con los clubes y les irá repartiendo los test. Serán gratuitos y los club se encargará de realizar las pruebas a sus jugadores en lugares homologados y autorizados (laboratorios, hospitales, etc).

“La Real Federación Española de Fútbol ha introducido nuevos mecanismos de refuerzo en su Protocolo de actuación ante el Covid-19 y ha presentado al CSD, para su validación, una nueva versión que, esencialmente, introduce dos nuevos mecanismos de refuerzo y exigencia”, ha asegurado la FFIB.

La periodicidad de los test que obligatoriamente deben pasar todos los jugadores que participen en las competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional será “semanal siempre que en esa semana haya jornada o jornadas de competición para las categorías de Segunda División B, Tercera División Masculina, Primera y Segunda División Femenina, y Primera y Segunda División de Fútbol Sala Masculino y Femenino” y “cada dos semanas siempre que en ese periodo haya jornada o jornadas de competición para las categorías de Primera Nacional Femenina, Segunda División B y Tercera División de Fútbol Sala, División de Honor Juvenil de Fútbol y de Fútbol Sala y Liga Nacional Juvenil”.

A medida que vayan pasando los test, los jugadores deberán firmar una declaración jurada afirmando que cumplen con las normas de higiene, no han tenido contacto con ningún positivo y que tampoco tienen síntomas. Cualquier jugador que no haya pasado los test obligatorios “no podrá disputar un partido oficial de las categorías de ámbito estatal y si un equipo no hubiera pasado los test obligatorios según la secuencia marcada o no tuviera el número mínimo de jugadores que hubiera pasado los test obligatorios se dará el partido por perdido”. Asimismo, la falsificación de cualquier acta jurada será delito.

Por otro lado, la RFEF ha añadido un nuevo requerimiento a su Protocolo Reforzado para aquellos partidos que deban disputar los equipos de competiciones no profesionales en el Campeonato Nacional de España / Copa de S.M. El Rey contra equipos adscritos a categorías profesionales. Es el caso del CD Cardassar que se enfrentará al CF Épila en la fase previa de la Copa del Rey.

Estas medidas entrarán en vigor para todas las categorías en la jornada que debe disputarse los días 14 y 15 de noviembre de 2020. A partir de esta fecha, será obligatorio declarar ante el árbitro correspondiente el cumplimiento de la obligación de haber pasado los test según la secuencia correspondiente. La no declaración o el no haber pasado los test obligatorios impedirá la disputa del encuentro, dando por perdedor al equipo que no cumpla