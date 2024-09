Tres aficionados de la Grada L'Infern serán propuestos para sanción por la Policía Nacional

Dos aficionados mallorquinistas de la Grada de Animación "L'Infern", fueron expulsados ayer martes del Estadio de Son Moix en el partido ante la Real Sociedad. Fue la nota negativa de un partido de celebración por llegar la primera victoria en casa y que transcurrió sin ningún problema salvo por esta desagradable escena.

Se vivieron algunos momentos de tensión en ese fondo sur por la intervención policial con estos seguidores, viejos conocidos de la Policía Nacional por antecedentes en el mismo estadio y que ya motivaron una sanción a uno de los expulsados que le impidió tiempo atrás acudir al Estadio.

El motivo de su expulsión según ha podido saber Deportes Cope Baleares fue desobedecer las indicaciones policiales y encararse a la propia fuerza pública en tono desafiante. Por normativa de la Liga sólo pueden subir dos personas a dirigir los cánticos en esas gradas de animación, deben ser aficionados sin ningún tipo de antecedentes. En este caso, el seguidor en cuestión asumió la animación en este partido cuando no podía. Al ser identificado, la Policía transmitió al RCD Mallorca que dicho seguidor no podía estar ahí, algo que el club a su vez hizo saber a dicha grada.

La Policía prefirió no intervenir en el primer tiempo para no alterar el desarrollo del encuentro y no protagonizar una escena en medio del partido. Al descanso se volvió a indicar a ese seguidor que directamente debía dejar su puesto a otro aficionado. Sin embargo, el seguidor habría desobedecido a los agentes en tono desafiante, por lo que se procedió a su expulsión del Estadio. En ese momento se produjeron las escenas de tensión que han mostrado las imágenes de "Marca", ya que los aficionados de esa grada de animación recriminaban su intervención a los agentes. Se procedió a montar un cordón de seguridad y el seguidor finalmente era expulsado junto a otro aficionado. En ningún momento estuvo detenido como en un principio se interpretó.

La Policia Nacional propondrá sancionar finalmente a tres aficionados, los dos expulsados y un seguidor que será propuesto para sanción por simbología prohibida. En el caso de uno de los expulsados, al ser reincidente, es probable que no pueda volver a Son Moix. Algunos seguidores lamentan que haya vuelto a tener un incidente, ya que en su día ya fue sancionado por haber lanzado una botella. De no haber tenido ese protagonismo negativo y haber estado animando sin más en el Estadio, hubiera podido continuar asistiendo puesto que ya había cumplido su sanción.

La Grada L'Infern es una iniciativa del propio RCD Mallorca para tener una grada joven y animosa con el objetivo de arropar al equipo pero en un ambiente lo más sano posible y que ahora está ubicada en el nuevo fondo sur de Son Moix. Ahora en el fondo norte hay otro tipo de grada ya que en la parte superior hay una zona de terraza y más arriba el famoso bar espectáculo.