Un Europeo para la esperanza del atletismo balear: Cladera y García semifinalistas en Roma

Dos jóvenes atletas mallorquinas han brillado en el Europeo de atletismo de Roma en el que España ha conquistado sendos oros en triple salto con Ana Peleteiro y Jordan Díaz.

Se trata de Esperanza Cladera y Daniela García, flamantes semifinalistas del Europeo de Roma.Cladera, de 22 años, se quedaba fuera de la final del200 tras finalizar su semifinal en séptima posicion, con un tiempo de 23:37 (+0.5), a sólo 0'06 de su marca. Mientras Daniela García, también de 22 años y campeona de Europa sub 23, tampoco podía acceder a la final de los 800. Se metía en la semifinal finalizando en quinta posición la segunda serie con un tiempo de 2:00:68.En ambos casos se trata de un gran éxito dada su juventud y confirman su proyección.

Daniela García indicaba al finalizar la prueba que "no podía ir más rápido, he intentado coger calle 1 pero no me ha dado tiempo, me ponen 10 metros ya y sigo corriendo, no tengo ni la mitad de pájara que ayer". Sobre si ha madurado, dice que "la sub 23 ha sido como un bachillerato,he aprendido muchísimo. Seguía siendo la más joven pero quiero correr con más madurez atlética".





El presidente de la Federación Balear de atletismo, Gabriel Gili, se deshace en elogios hacia las dos atletas y cree que tienen opciones de estar en los JJOO.













