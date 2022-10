Este Mallorca enorgullece a su afición a pesar de perder ante el Barcelona

Lo ha dicho Maffeo: "si esta afición que es tan exigente te lo demuestra así al final del partido es que hemos hecho algo bien". Es el resumen de lo ocurrido la noche del sábado en Son Moix ante el Barcelona. Un Mallorca fiel a su adn de solvencia defensiva pero con muchas más hechuras con balón.

Cada día que pasa el equipo mejora con balón, que era el gran debe del Mallorca de Aguirre en este arranque de temporada. Con gran orden defensivo y equilibrio, el Mallorca cerró espacios a un Barça que sólo por la genialidad de Lewandovski consiguió adelantarse y llevarse el encuentro en su victoria más exigua de la liga. Pero los bermellones poco a poco fueron capaces de jugar mejor cuando recuperaban el balón, tras la asfixia de la presión del Barça al balón del primer tramo de partido, los bermellones fueron creciendo en el partido gracias a la calidad de Kang-In Lee que está emergiendo como gran jugador, el despliegue físico de Antonio Sánchez, su mejor partido, y la proyección de los laterales, Maffeo y Costa, siempre entre lo mejor del equipo.

Costa se estrellaba de nuevo ante Ter Stegen (increíbile), Galarreta en una buena estrategia,Muriqi, Antonio o Lee al final del partido tuvieron claras ocasiones. Pero el que golpeó fue el grande, los que ganan son los que marcan diferencias. Pero lo que valora la afición del Mallorca es tanto el esfuerzo como el acierto. No hubo acierto en los metros finales, o un gran Ter Stegen en frente, pero lo que dejó de haber fue trabajo y esfuerzo. La afición estuvo volcada con su equipo hasta el final y ovacionó a los bermellones. Más de 18.000 espectadores, rozando el lleno (ahora mismo es de 19.000),

Maffeo admitía que "me he tirado 30 segundos ahí en el suelo porque no me lo podía creer, nos pasó la temporada pasada, si no aprovechas la que tienes pasa que llega Lewandovski te la mete sin ángulo y te quedas con esta cara. Compitiendo así ganaremos más partidos de los que perdamos o empatemos. Nos tenemos que quedar con cómo ha competido el equipo, podemos mirarnos a la cara en el vestuario" deíca en los medios del club.

Aguirre valoraba la actitud de la hinchada: "estoy contento por la comunión con la grada, a pesar de la derrota nos apoyaban hasta el final y eso los jugadores lo sienten y lo valoran. Si hubiera entrado la de Kang-In estaría menos enfadado". Sobre qué mensaje iba a transmitir a los jugadores tras un buen partido pero cero puntos conseguidos en el encuentro, el técnico reconocía que "ahora mismo no lo tengo tan claro, quiero ver el partido de nuevo; lo que me hace ahora mismo es felicitarlos por el esfuerzo, no por el resultado".

Los bermellones tienen ahora semana larga hasta el lunes cuando visitarán al Elche. La otra gran noticia para el Mallorca fue la presencia de Amath Ndiaye, aunque el senegalés no llegó a entrar.