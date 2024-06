Esplendor en la bahía, más de 120 barcos inscritos para la Copa del Rey Mapfre

Es de sabios rectificar y sobre todo escuchar al cliente. No porque el cliente siempre tenga razón sino porque con su opinión se sabe si tienes éxito o algo se está haciendo. No importa haber tenido éxito antes, a veces incluso se muere de éxito. En el caso de la Copa del ReyMapfre de vela, era un clamor entre la flota que el sistema de competición estaba perjudicando su justicia deportiva según los regatistas y los armadores, había insatisfacción.

De hecho, entre bambalinas muchos equipos decían que se estaban pensando lo de repetir en la Copa, algo inimaginable antes en una competición que siempre ha sido el ojito derecho de armadores y patrocinadores, la regata de mayor visibilidad de la náutica española y del Mediterráneo. Todo el mundo quería estar en la Copa del Rey, participar en la Copa significa una semana de visibilidad para los patrocinadores, de ponerse en el foco. Es como un gran escenario al que todos quieren subirse, no hay regata con mayor visibilidad para un deporte tan especializado, casi siempre lejos del gran público.

Se quejaban los equipos de que el sistema de competición no era justo, que no premiaba las cosas bien hechas desde el principio, que esa "emoción" que le daba a la competición en realidad era injusticia porque pasar de la fase previa a la final con los puntos en función de su clasificación daba tranquilidad a aquellos que hubieran pinchado, porque si habían hecho una pésima fase inicial, al pasar con los puntos en función del puesto clasificatorio el destrozo era mucho menor que si, como ahora se ha decidido, se suman los puntos de la primera fase. En la fase final las pruebas puntuarán 1'5 y no se podrá descartar ninguna prueba como sí se puede hacer en la inicial.

Y este año ha vuelto el esplendor a la bahía, porque la flota vuelve a ser muy numerosa, rebasando ya la frontera de los 120 inscritos, cerrando el 15 de Junio con 122 inscritos. La flota se dividirá como siempre entre las clases ORC de tiempo compensado y los monotipos que compiten en tiempo real del club Swan, los J70 y Biusail 24 para la Copa femenina.

El prestigio de competir junto al Rey.-

Lo mejor de la flota de crucero participa en la Copa del Rey Mapfre, empezando por su majestad elRey Felipe VI, que desde niño ha practicado la vela y ha vivido la Copa del Rey viendo participar a su padre el Rey Juan Carlos y después participando él siempre en el barco de regatas de la Armada. Son sus amigos de siempre, es su mundo de siempre en el verano mallorquín y sólo ha faltado a la cita por asuntos de calado institucional. Los armadores saben del prestigio de competir en una regata junto al Rey, aunque en la competición él sea uno más, y el impacto para los ganadores de recibir los trofeos de manos de don Felipe.

El Real Club Náutico de Palma se vuelca como siempre en esta competición, es su mayor activo dentro de una actividad deportiva frenética que organiza un sinfín de regatas y que tiene decenas de jóvenes practicando vela y piragüismo. Y no es baladí el esfuerzo del RCNP por su actividad en tiempos revueltos como los presentes, en los que el futuro de estas entidades deportivas está en el aire por los concursos que convoca la administración. Hace pocos meses el histórico Club Náutico de Ibiza perdía la gestión del club en manos de Puertos y Litorales Sostenibles que presentó una mejor oferta. Es obvio que la Autoridad Portuaria tal y como está la ley debe valorar la mejor oferta, sino estaría prevaricando. Está instruyéndose precisamente el caso Puertos que tiene como acusado al anterior presidente de la AP, Joan Gual.

La cuestión es por qué las entidades deportivas no tienen aseguradas sus instalaciones y no son catalogados como entidades de interés para la ciudad, un patrimonio que no puede perderse, pues son los clubes náuticos con su actividad deportiva los que hacen posible la vela y el piragüismo. Para ello en los concursos la actividad deportiva y social debería ser fundamental, aún más. Curiosamente, esta delicada situación sólo afecta a los que dependen de puertos del Estado, mientras los que dependen de la Comunidad Autónoma están bien tranquilos.

En cuanto a las fechas de la regata, la 42ª Copa del Rey Mapfre arranca el sábado27 de Julio con la cortada de cinta de autoridades y patrocinadores, las regatas comienzan el lunes 29 de Julio. La cena de Armadores será en el Castillo Hotel Son Vida el martes 30 de Julio, el cóctel será en las terrazas del club el jueves 1 de Agosto. La entrega de premios será el sábado 3 de Agosto presidida por el Rey don Felipe en Ses Voltes.

Sistema de competición.-

La Copa del Rey MAPFRE seguirá consintiendo en una Serie Previa y una Serie Final. La Serie Previa serán seis regatas que se navegarán el martes día 30, miércoles 31, y jueves 1 de agosto (31 de julio y 1 de agosto en el caso de J70). La Serie Final la compondrán cuatro pruebas para ORC y los monotipos ClubSwan, y seis mangas para los J70.

Si al final del jueves 1 de agosto una clase no ha completado un mínimo de cuatro pruebas, la Serie Previa se extenderá hasta el final del viernes día 2 de agosto. Y si al finalizar el 2 de agosto siguen sin completarse ese mínimo de pruebas, no habrá Serie Final.

La puntuación total de cada barco será la suma de todos sus puntos (en los últimos años la puntuación para la fase final era su puseto clasificatorio, lo que reducía distancias a los que iban peor), excepto cuando se hayan completado cuatro o más pruebas, que la puntuación total de cada barco será la suma de todos sus puntos, descartando su peor puntuación. Las pruebas de la Fase Final no son descartables y tendrán coeficiente 1,5.

Por tanto, la novedad con respecto a ediciones anteriores reside en que a la entrada en la Serie Final la puntuación de cada barco no será la del puesto con el que entre en dicha fase (el primer clasificado tiene un punto, el segundo dos puntos, el tercero tres, etc.) sino que será el cómputo total de puntos acumulados en la Serie Previa con un descarte.