Enfado en el ATB porque aún no han recibido la subvención del Ayuntamiento para la reforma del Estadio Balear

Enfado en el Atlético Baleares porque aún no han recibido la subvención del Ayuntamiento para la reforma del Estadio Balear. En noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y el Atlético Baleares firmaron un convenio para la reforma del Estadio Balear. El Ayuntamiento se comprometió a subvencionar al club balearico con 500.000 euros destinados a la renovación del césped y de la iluminación LED del estadio.

Hasta el momento, la reforma del estadio ha sido financiada completamente por Ingo Volckmann, presidente y propietario del club. Un Volckmann, que ha desembolsado varios millones de euros para poder dar vida de nuevo al histórico Estadio Balear, que estaba en estado de abandono. En cuanto a la ayuda económica del ayuntamiento, el club todavía no ha recibido la subvención de 500.000 euros.

En el club existe un enfado porque todavía no han recibido la subvención del Ayuntamiento de Palma de 500.000 euros para la reforma del Estadio Balear. No existe una voluntad por parte del ayuntamiento de no abonar la subvención. El motivo es que hay un “bloqueo burocrático” que está complicando el pago.

ℹ️ CLUB INFORMA |



✅ Així llueix la gespa després del tractament rebut ��



�� El club amplia aforament al gol nord gràcies a @GrupTRUI



�� ⚽️ L’objectiu del club és, sempre que la situació sanitària ho permeti, comptar amb el nostre PÚBLIC aquesta temporada#RENOVAM ⚪️�� pic.twitter.com/hNwzvliVnM — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) September 24, 2020

Por otra parte, recientemente, la entidad que preside Ingo Volckmann ha puesto una grada retráctil en el fondo norte. Por lo tanto, el club ahora dispone de dos gradas retráctiles en los fondos norte y sur, que amplían la capacidad del estadio a 4.200 espectadores.

Sin embargo, en estos momentos, sólo podrían entrar al campo un total de 1000 espectadores, por la nueva normativa sanitaria para evitar contagios de COVID-19 de Baleares. Aun así, la idea del club es de poder tener más aficionados en las grada, cuando la Conselleria de Salud amplíe el límite de personas en eventos al aire libre.