El segundo fichaje invernal del RCD Mallorca, Nemanja Radonjic, está a punto pero no cerrado. En Son Moix son optimistas sobre su incorporación pero ya se sabe que hasta que las cosas no están firmadas no se puede dar como hecho. Experiencia en fichajes frustados tienen ya en el club bermellón y tratándose de una operación algo compleja como esta aún más.

El Torino prefería un traspaso pero el Mallorca no estaba convencido y quería ver primero al jugador cómo evoluciona si finalmente se incorpora, así que se ha optado por una solución intermedia, cesión con una opción de compra obligatoria siempre que se cumplan algunas premisas de rendimiento.

Si no se tuerce la negociación, el fichaje estaría hecho y Radonjic sería ese extremo que se pensaba podía completar la plantilla ya que Amath Ndiaye, quien debía cumplir ese rol, no ha tenido un rendimiento satisfactorio. De hecho el senegalés podría salir a Segunda División, una opción es el Valladolid. Lo cierto es que Amath ha rendido en el Mallorca en Segunda pero en Primera no ha acabado de dar ese paso que se esperaba de él.

En cuanto a Radonjic, lleva tres goles en el Torino (10º clasificado) esta temporada en la serie A en diez partidos, 373 minutos. Es un extremo de calidad y muy veloz, su problema ha sido su irregularidad e inestabilidad, lo que ha ocasionado problemas en el Torino. De hecho el año pasado fue sustituido en el derbi contra la Juventus a los 15 minutos tras el enfado de su técnico, Ivan Juric, por no cumplir con lo que le había pedido. Es un rebelde no se sabe si con causa, pero un jugador que deberá encauzar el técnico Javier Aguirre, quien con su experiencia deberá sacar lo mejor de su repertorio para que el jugador sume al equipo y no reste en el vestuario.

Si no tuviera alguna pega desde luego no estaría en el mercado porque este internacional serbio ha acreditado condiciones excelentes por su velocidad y verticalidad, justo lo que no tiene en su plantilla el equipo. Es importante esta variante porque con un jugador así centrocampistas como Darder pueden sacar más partido también a su visión de juego. También permite alternativas tácticas.