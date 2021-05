El efecto Calm lleva al Atlético Baleares a la primera pro

Hay veces que la solución está en casa y no hay que salir a buscarla fuera de ella. Eso es lo que le ha pasado al Atlético Baleares esta temporada. Tras la iregular campaña de Jordi Roger como primer entrenador blanquiazul, el club decidió la salida del técnico catalán y también decidió que fuera Xavi Calm, su segundo, el que asumiera el mando del primer equipo. El propio Roger animó a Calm a tomar las riendas del equipo y dejó más que claro que el club no se equivocaba dejando en manos del que hasta esa fecha había sido su segundo el intentar el reto de revertir la dinámica.

Calm asumió el mando y poco a poco el equipo fue cambiando hasta el día de ayer en el que, tras enlazar una gran racha de resultados, el equipo acabó imponiéndose al Villanovense por 1-0 tras un agónico gol de Vinicius que le dio tres puntos clave a un equipo que lograba así su sexta victoria consecutiva de la temporada certificando su presencia la temporada que viene en la nueva categoría creada por la Real Federación Española de Fútbol, la Primera RFEF o Liga PRO.

"No he visto el gol bien, he sentido que estábamos dentro, en la PRO, no sé cómo ha sido el gol porque todo el mundo saltaba. La sensación es intensa por el gran trabajo que hay detrás. Un 10 la actitud del equipo. Una felicidad muy grande", aseguraba ayer el entrenador del Atlético Baleares que sobre la reacción del equipo indicaba: "El empate ante el Poblense fue importante porque nos dio moral y el equipo se animó partido a partido, con el objetivo de ganar todos los partidos".