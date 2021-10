El duro arranque del Bahía San Agustín, dos derrotas y el domingo Estudiantes

No iba a ser fácil el arranque y eso es algo que nadie escondía en el Imprenta Bahía San Agustín, el equipo mallorquín de la LEB Oro conocido como Palmer Alma Mediterránea. Estrenando plantilla y la más joven del campeonato de nuevo, con sólo tres jugadores de la pasada temporada pero sólo uno en la pista, Pol Figueras, ya que Olle y Suscavcevic están lesionados (el segundo para casi toda la temporada).

Si a esto le añadimos que la pretemporada ha sido difícil, con muy poco tiempo juntos todos los jugadores por protocolo covid, la dificultad es máxima para un equipo que tiene que enfrentarse a equipos maduros, jugadores con experiencia como los que ha tenido en frente en los casos de Melilla y Granada. Y el domingo llega el gran favorito de la categoría, el histórico Movistar Estudiantes, hecho para volver a ACB de manera inmediata.

No es una coartada porque son las reglas del juego, es la propuesta conceptual del club desde la pasada temporada, es estar en el alambre pero confiar en la destreza de la juventud y el talento para no caerte. A eso juega el Bahía San Agustín, nadie dirá que no es emocionante, aunque el riesgo de caerse no sea divertido precisamente. Es lo que tiene la economía de guerra y apostar por la juventud. Pero el equipo de anoche en el Palacio de los deportes de Granada ya dejó mejores sensaciones que las de 48 horas antes en Son Moix. Esta vez el equipo de Álex Pérez y Pau Tomàs fue de más a menos, al revés que ante Melilla.

El equipo mallorquín compitió bien en la primera parte, con dos cuartos jugando de tú a tú, 26-20 y 23-21 los dos primeros cuartos. Pero el partido se rompería mediado el tercer cuarto y ahí se acabarían las opciones del Palma en un partido que acabaría 78-62. Esto significa que el equipo va creciendo, va encontrando el talento de sus jugadores, pero que aún no alcanza ante jugadores con el oficio de Lluís Costa,el ex Palma Bropleh, Pere Tomàs (el mallorquín de amplia trayectoria ACB ha firmado tres años en Granada) o el también mallorquín David Iriarte, máximo anotador del partido con 17 puntos. La curiosidad es que juegan más mallorquines en el Granada que en el Palma, en el que milita un prometedor Joan Feliu, quien además ayer cumplía 22 años en su segundo partido en el primer equipo palmesano.

En el Palma Fjellerup es el jugón y anotador oficial, tras los 27 puntos del primer día ayer se quedó en 13 pero está claro que va a ser el jugador determinante y se juegue más tiros mientras su compatriota Ruesga empieza a dejar detalles. Víctor Moreno empezó a soltar un poco más la mano y demostrar lo buen tirador que es, Pol Figueras sigue siendo el capitán y guía del equipo, irrumpió también desde la pintura Amadi Ikpeze con 13 puntos demostrando un buen tiro de media distancia y el jovencísimo Kostadinov, el diablo búlgaro criado en el Real Madrid empezó a mostrar las cosas que puede hacer y anoche se quedó en 10 puntos.

El equipo fue más agresivo en defensa como quieren sus técnicos y trata de correr siempre que puede. Claramente es un equipo que va a buscar siempre ritmo alto y transiciones, partiendo de una defensa agresiva. Ahora falta que ese equipo nuevo cuaje y recupere también algún efectivo como Olle, un jugador al que se lleva esperando tiempo.

Y el domingo llega Movistar Estudiantes, una gran cita para los amantes del baloncesto y en la que el equipo mallorquín tendrá que sacar todo su descaro para tratar de sorprender a un equipo para el que cada partido va a ser una final en su camino de retorno a la ACB, y que cuenta con el veterano Edwin Jackson, Javi Beirán, Nacho Martín, Jonnhy Dee o un 2:18 como Dos Anjos. El encuentro será el domingo a las 17h en el Palau de Son Moix. El club, que ha sobrepasado los 1000 socios, espera una mejor entrada de la que se dio ante Melilla, con un millar de espectadores. Para los no socios la entrada costará 10 euros, los socios no pagan.

