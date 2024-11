La doble acción solidaria de Adri Rodríguez con Valencia

Frente a las catástrofes naturales de la magnitud de las terribles inundaciones en Valencia, frente a una población destruída, todas las líneas que separan los extractos de la sociedad se difuminan y desaparecen hasta convertirse en una, la del pueblo. En estos últimos días se ha visto a futbolistas manchándose las manos y ayudando como uno más, tanto en las zonas afectadas como alrededor de todo el país, cargando suministros con la intención de tratar de paliar lo antes posible los devastadores efectos de la DANA.

A esa lista se le sumará Adrián Rodríguez, el tercer portero del Alavés. El guardameta nació en Palma, aunque ha jugado en las categorías inferiores de la albiceleste ya que tiene raíces argentinas, las de su padre Ernesto Rodríguez, nacido en Argentina e internacional de voleibol con la selección española. Además, el joven portero fue canterano del RCD Mallorca y del Real Madrid antes de recalar en el equipo de la ciudad de Vitoria.

Adrián se ha mostrado visiblemente consternado con lo sucedido e implicado con la causa, en parte también porque su pareja, que vive con él en Vitoria, es valenciana. Su iniciativa ha surgido a través de su cuenta de Instagram, en la que ha hecho un post anunciando que iba a abrir una cuenta de banco y un GoFundMe para que la gente donase. No obstante, Adrián ha confirmado que el dinero recaudado no iría para ninguna ONG o asociación , de las que dice "no fiarse", sino que planeaba ser él mismo el que iba a distribuir ese dinero a los más necesitados en un viaje que tiene planeado hacer desde Vitoria a Valencia, aprovechando el descanso del parón de selecciones.

El del Alavés ha confirmado que ha recaudado ya más de 3.300 euros para la causa, con algunos donantes notables como el delantero del Oporto Samu Omorodion, que ha donado 1.000 euros. Parece además que la iniciativa ha calado en el club. El viaje, que en principio lo iba a realizar él con su novia y la hermana de esta, puede tener más integrantes ya que algunos jugadores del equipo como el valenciano Antonio Sivera puede que también acompañen al mallorquín. "Iremos el viernes de la semana que viene hasta el lunes, y estaremos todo el finde en los pueblos afectados. Las calles siguen necesitando mucha ayuda, productos de limpieza, agua... Toda España ha intentado ayudar", ha comentado el guardameta para COPE.

En cuanto al itinerario del viaje, Adrián ha confirmado que harán parada en Aldaia y Riba-Roja, aunque pasarán por los pueblos afectados para aportar su granito de arena y ayudar a todo aquél que lo necesite. Finalmente, el mallorquín ha criticado la decisión de La Liga de no aplazar la pasada jornada y ha dicho: "No entiendo cómo la jornada no se aplazó. En ese momento los pensamientos iban para la gente que estaba sufriendo muchísimo".