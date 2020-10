Diego Schwartzman: "Lo de Rafa Nadal es una locura"

El tenista argentino Diego Schwartzman ha entrenado en la última semana en la Academia de Rafa Nadal en Manacor, días después de haberse enfrentado al propio Rafa en el último Roland Garros. Diego se muestra ilusionado por alcanzar el octavo puesto del ranking ATP y ser top-10.

En este atípico año sin apenas torneos se ha enfrentado en poco tiempo a Rafa Nadal, en Roma ganó al mallorquín para caer ante Rafa en Roland Garros, donde el mallorquín practicó su mejor tenis, y no dándole ninguna opción. Schwartzman se quita el sombrero ante Nadal tras lo que está consiguiendo y la pugna con Federer y Djokovic que está elevando el listón del tenis masculino hasta límites por descubrir.

Sobre la 13ª Copa de los Mosqueteros, el argentino no da crédito: "una locura como le dije a él, sigue rompiendo récords tanto en polvo de ladrillo como a nivel de Grand Slams y para pelear ahí peleando codo con codo con Federer y un poco más atrás Djokovic. Ellos tres pelean por ser el mejor de la historia, es increíble lo que está haciendo. Lo llevo diciendo tiempo, sólo jugar ya 13 veces en Roland Garros es una locura, así que ganarlo ni hablemos ya. No se puede entender lo que hace él ahí".

Sobre su actual nivel y octava posición en el ranking Schwartzman se muestra feliz:"es un logro importante después de muchos años de haber estado cerca, muy lindo poder lograrlo, estas semanas han sido muy buenas de nivel y con cosas nuevas, derrotando a algunos de los mejores en polvo de ladrillo y me lo terminé ganando el entrar en el top-ten".

Finalmente sobre su trabajo en la Academia y por qué ha elegido la instalación de Rafa en Mallorca, el bonaerense de 28 años se muestra encantado: "es impresionante, me siento muy cómodo, me encanta el lugar. He venido varias veces, me gusta también la ciudad, así que me gusta venir a entrenar y después relajarme un poco en la ciudad. La Academia está creciendo también ahora, con un nuevo edificio gigante ahí, un lugar impresionante que mucha gente debería conocer, es muy linda".