Desesperación en los jugadores del At.Baleares, de nuevo confinados

El At. Baleares tiene ahora mismo dos encuentros pendientes tras el aplazamiento ordenado ayer por la RFEF del encuentro previsto para el próximo domingo contra el Navalcarnero. El pasado fin de semana se tuvo que aplazar el encuentro ante el líder del grupo, el Sanse, al detectarse un caso positivo en la plantilla balearica.

El propio entrenador Jordi Roger dijo el viernes que habían tenido que mandar para casa al centrocampista Cordero al encontrarse mal. Después el club confirmó el positivo de un jugador y varios no concluyentes.

Según ha podido saber Deportes Cope Baleares, había varios casos no concluyentes por lo que se solicitó el aplazamiento del partido contra el Sanse. Posteriormente los resultados fueron negativos por lo que hasta ahora sólo ha habido un caso positivo. Es la segunda vez que la plantilla tiene que confinarse, la ocasión anterior fue un brote muy importante que tuvo a media plantilla positiva.

Los jugadores por ahora se entrenan en sus domicilios con sesiones preparatorias por Zoom. La previsión es volver a entrenar al terreno de juego el próximo sábado si no hay novedad. La desesperación ha cundido en el ánimo de los jugadores en esta temporada tan difícil. Está claro que cualquier persona está expuesta al riesgo del virus, pero con los protocolos que se siguen y siendo estrictos, se están pudiendo llevar a cabo las competiciones. Sin embargo este segundo parón ha sido otro mazazo.

De hecho, aún es peor la sensación tras haber hecho uno de los partidos más desastrosos de la temporada en Villaviciosa de Odón contra el DUX Internacional hace una semana, el día en el que jugaron peor cuando más falta hacía conseguir la victoria. Ahora la situación es muy complicada para meterse entre los tres primeros y luchar por el ascenso a Segunda A aunque no imposible. Está a cinco puntos del tercer puesto a falta de cinco partidos por jugar. Y sus rivales tienen que enfrentarse, el Dux debe medirse al Rayo Majadahonda esta semana después al Castilla. Lo que ocurra en esos duelos será importante, si bien el At.Baleares hasta ahora es cierto que ha sido su peor rival, su inconsistencia e irregularidad. bastante fiable en el Estadio Balear, muy blando en sus desplazamientos donde no se ve ni claridad de ideas ni se sabe a lo que juega. El equipo ofrece una imagen de indolencia que no se correponde con un teórico aspirante al ascenso.

Las dudas empiezan en la portería, en la que tras la marcha de Juan Carlos por algunos errores, Xavi Ginard ha combinado inseguridad con grandes aciertos. Se fichó a René que por ahora no ha debutado. El medio campo había mejorado con la llegada de Cordero,si bien la lesión de Alfonso también ha sido un contratiempo, Liam debutó dejando buenas sensaciones y Armando tiene cosas buenas pero aún parece algo verde; las bandas eran más profundas con la recuperación de Canario y Alberto Gil, pero siguen decepcionando jugadores que debieran tener un rol importante como Haro y Coro, mientras que la llegada de Manel como dupla con Vinicius había dado muchas esperanzas.