David López merece esta oportunidad en el RCD Mallorca

Cuando la cadena COPE contó que David López iba a ser el "fichaje invernal" del RCD Mallorca para suplir la salida de Van der Heyden a la Bundesliga, una ola de escepticismo recorrió las redes sociales.

Las opiniones en torno a los jugadores de casa suelen ser bastante más exigentes de entrada que hacia los jugadores que llegan de fuera. Si David López no se hubiera criado en el RCD Mallorca, donde entró como cadete, y hubiera estado jugando en cualquier equipo sin ser conocido en la isla, el posicionamiento de entrada hubiera sido posiblemente más comprensivo: "está jugando en su equipo bastante, por algo será", "habrá que verle", "viene de ser titular en Segunda División, malo no puede ser" etc,etc.

Es indudable que todos tenemos prejuicios, que de entrada algo nos da buena espina o mala espina por nuestras propias construcciones mentales, las opiniones que tenemos creadas y que son como tuits fijados en el perfil. Lo importante sin embargo es, pese a esas opiniones, ser capaz de ver si estás equivocado o no, ser capaz de cambiar de opinión.

Lo importante, en definitiva, es dar una oportunidad a cualquier futbolista que va a defender la camiseta de tu equipo, más aún si es de la casa. Nos llenamos la boca de hablar de que faltan oportunidades para los jugadores de la isla, decimos con razón que en la cantera no se ve el horizonte de llegar al primer equipo, que no se confía en los chicos de aquí, que de Son Bibiloni no sale nadie hacia el primer equipo, y ahora que el club apuesta por un jugador de la casa, todo son dudas.

David López no se lo merece. Créanme, no conozco a este chico pero todo lo que me cuentan sobre él es positivo. Un jugador comprometido, con un alto sentido de la responsabilidad, algo que se le nota en el terreno de juego. Cumplió con creces la pasada temporada en los partidos en los que Javier Aguirre le alineó en la Copa del Rey. Ahí se ganó su cesión a un Segunda División, en Elche no confiaron en él y apenas jugó, pero seguro que aprendió de la experiencia de estar en un segunda, en otro vestuario, salir de casa.

Esta temporada, el club le renovó hasta 2027 y salía cedido al Burgos, también en Segunda. Una gran opción para hacer la "mili". Salir es lo que necesitan muchos jugadores de la isla, porque para los isleños salir en su juventud, conocer otros lugares, otra meteorología, otra meteorología, otros ambientes, otras ciudades, hacerse hombres fuera de la comodidad de su entorno y la bonanza de la isla.

Ha sido siempre así, y así seguirá. No porque quieran irse de casa, sino porque ayuda en su formación. David ha estado medio año en el frío de Burgos, ha jugado bien, ha marcado incluso el gol que daba una victoria a su equipo, se ha ganado el cariño de la gente, estaba encantado y la gente estaba encantada con él.

Cuando COPE contó que David se vendría de vuelta a la isla, era para ver los comentarios en las redes sociales. Para muchos en Burgos, el mallorquín era en este momento el mejor defensa del equipo. En los despachos, Michu, director deportivo del Burgos, se llevó un gran disgusto cuando le comunicaron las intenciones del Mallorca de recuperar al jugador y máxime en un equipo que roza el descenso.

El RCD Mallorca tenía la opción de repescarlo y es lo que ha hecho ante la salida de Van der Heyden. ¿Y por qué David y no el fichaje de un defensa más veterano? Tanto Pablo Ortells como Jagoba Arrasate están de acuerdo en que era el momento de David. Se lo ha ganado, pero sobre todo Arrasate cree que está preparado para la primera división. Es el cuarto central de momento, pero eso nunca se sabe.

Mirar en casa.-

¿Por qué buscar fuera lo que tienes en casa? esa es la mentalidad de Jagoba Arrasate y por ello fue también el RCD Mallorca a buscarle. No sólo es un buen entrenador, es un técnico que mira primero en casa, como ha demostrado en toda su carrera, por ello el compromiso largo de tres temporadas. "Queremos construir algo" dijo el técnico al explicar su decisión de fichar por el Mallorca.

Y se construye algo así, compitiendo y buscando fuera y dentro valor, creando patrimonio futbolístico. Son Bibiloni se merece un buen trabajo y se merece una ventana hacia el horizonte del fútbol profesional. Como fue antaño cuando tantos futbolistas se fichaban para el B con la proyección suficiente para ser capaces de dar el salto al primer equipo: Diego Tristán, Luque, Güiza, Leo Franco, Novo, Campano, Pina etc.

No se trata tan solo que críes jugadores desde abajo, el Mallorca no tendría esa necesidad y es debatible si es lo mejor, quitar a los mejores niños a otros equipos para formarlos sin saber si un día llegarán a ser profesionales, no se sabe si es lo mejor. El camino más bien debería ser colaborativo, ayudar a los clubes de la isla a tener chicos que aprendan bien, que se formen bien, con la esperanza de un día dar el salto al RCD Mallorca.

Durante muchos años el club no tuvo ni alevines, tenía equipos base pero lo que de verdad le importaba era traer talentos ya formados que tuvieran proyección para acabar de hacerse en el B pero vistas al primer equipo.

David López lleva desde muy pequeño en el club, pero la oportunidad no es por llevar tanto tiempo ahí, sino porque su perfil da para que tenga una oportunidad. Y la gente debe apoyarle.