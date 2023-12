El lateral del Atlético Baleares, David Fornés, podría haberse lesionado de gravedad, a la espera de las exploraciones que determinen el alcance exacto de la lesión que se produjo ayer en San Fernando.

Corría el minuto 22 de partido cuando el defensa ilicitano caía al césped en una acción fortuita en la que trataba de frenar un avance. En una entrada normal algo debió sentir en la rodilla porque inmediatamente cayó al césped y se echó mano a la rodilla con gestos claros de dolor. Permaneció inmóvil, lo que hizo temer lo peor y de hecho fueron sus compañeros quienes pidieron inmediatamente el cambio.

Cruzan los dedos en el Atlético Baleares aunque en estos momentos los temores de que sea una lesión grave parecen más que fundados aunque se mantiene alguna esperanza de que no sea tan grave. Es especialmente doloroso siendo además Forniés, que ha vivido un calvario por otra lesión y que sólo lleva seis partidos jugando tras haber atravesado una larguísima convalecencia.

El ex del Alcorcón, Lleida, Sabadell, Cultu, Murcia o Cartagena, volvía a jugar el pasado 5 de Noviembre tras no haberlo hecho desde el mes de Enero, se llegó a temer de hecho por su continuidad en el Atlético Baleares pero finalmente se confió en su recuperación como así sucedió.

Forniés daba un salto de calidad al equipo en la línea defensiva, la más castigada por las lesiones y que ha cambiado radicalmente desde la recuperación de Navarro, Juanra, Ofoli y el propio Forniés. En el encuentro ante el San Fernando, al no tener otro lateral, el técnico Juanma Barrero volvió a echar mano de un atacante como Alarcón como lateral izquierdo. Curiosamente también Alarcón se lesionaba en la segunda mitad, por lo que jugó Navarro a banda cambiada.

A pesar de todo, los balearicos conseguían un punto de fe, de intentarlo hasta el final, y con un gol de un central como Juanra, un punto merecido que confirma que este Atlético Baleares es otro, que no se cae a pesar de la adversidad y es competitivo.