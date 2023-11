Darder: "A partir de ahora no vale decir competimos bien, vale ganar"

De la ausencia de fútbol en Son Moix a disputar tres partidos en dos semanas en el feudo mallorquinista. Cuando los jugadores del RCD Mallorca salten este miércoles al césped de Son Moix hará 31 días que no juegan ante su gente. Será ante el Cádiz a las 21h en el duelo aplazado en su día por la convocatoria internacional de Muriqi.

Este partido ha sido calificado como final por el técnico del Cádiz, Sergio González, nada más concluir el encuentro ante el Real Madrid anoche, con derrota amarilla. No será para tanto pero con dos equipos separados por un punto, al borde de la zona de descenso, con la racha de nueve jornadas sin ganar que acumulan ambos equipos, sí será importante, más si cabe para los bermellones, que juegan en casa, pues llevan un único triunfo (por dos el Cádiz) y aún no saben lo que es ganar en casa.

Pero es que lo que le viene al Mallorca marcará tendencia para bien o para mal, son tres partidos los que tiene que afrontar el RCD Mallorca y ante tres rivales directos, ya que tras el Cádiz llegará el Alavés de Luis García el domingo a las 14h y el sábado siguiente será el Sevilla, ahora tres puntos más que el Mallorca, el sábado a las 21h.

Nadie duda de que es el momento que marcará cómo llega el equipo al parón de Navidad, tanto si es para bien como si es para mal. Los bermellones han encontrado muy pocos puntos a los méritos contraídos antes de este parón que han tenido de 21 días por el aplazamiento y la fecha FIFA. En el Metropolitano fue un poco más de lo mismo de otros días, buen orden defensivo que neutralizó hasta cierto punto a los colchoneros, pero nulos argumentos ofensivos. El Mallorca tiró por primera vez entres los tres palos en el minuto 80 con un tiro de Giovanni. Después tuvo la clarísima ocasión de Amath ante Oblak. Hubiera podido puntuar pero esta temporada, por ahora, no tiene la fortuna de cara.

En el Metropolitano Aguirre dejó fuera del equipo a Raíllo por precaución pues había tenido molestias, y a los recién llegados Maffeo y Larin. Es probable que los tres sean titulares ante el Cádiz si no hay novedad.

Sergi Darder se refería así a lo que les viene: "a partir de ahora ya no vale decir competimos bien, vale ganar. Tenemos tres partidos en casa en los que no se pueden escapar ningún punto. Este miércoles puede ser un antes y un después en esta temporada y así nos lo tenemos que tomar. Estos tres puntos no se pueden escapar y a partir de ahí estoy convencido de que la temporada será otra".

En declaraciones a los medios del club tras el encuentro, el mallorquín decía que "es difícil decir que somos optimistas con la racha que llevamos pero el vestuario cree en cómo estamos compitiendo. Seguramente la temporada pasada haciendo lo mismo el equipo llevaría 15 o 16 puntos y esta temporada haciendo los mismos partidos llevamos nueve. Son rachas, dinámicas. Áreas que no acabamos de controlar, centros laterales estamos sufriendo un poco. El nivel de los rivales es alto. No tenemos esa suerte de cara. Antes me decían qué hemos de cambiar, pues estos partidos son lo más importante antes de Navidad que tienen que ser un antes y un después".