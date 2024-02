Dani Luna: "Llabrés llamó a medio Mirandés para pedir que cuidaran a su colombiano"

Daniel Luna ha vivido sus primeros días en Miranda de Ebro. Ha cambiado completamente de ambiente, de la isla y los entrenamientos en Son Bibiloni a las órdenes de Aguirre y los partidos con el B (ha jugado alguno de Copa del Rey con el primer equipo) a un lugar de interior, con temperatura bastante más baja, pero un club y una ciudad cercanas que sin duda le pueden ayudar a seguir creciendo como futbolista.

Una experiencia que vivió también Javi Llabrés la pasada temporada, cedido también en Anduva. De hecho, Llabrés ha sido clave en esta casión del jugador hispanoamericano como explica el propio Luna en declaraciones al club de Miranda: " Javi llamó a medio Mirandés a pedir que cuidaran a su colombiano. Es una gran persona, le pregunto cualquier duda que tengo y sin duda me va a ayudar".

El RCD Mallorca invirtió en este joven valor del fútbol colombiano del Deportivo Cali, por el que pagó un millón de euros. Pero hasta ahora ha tenido muy pocas oportunidades en el primer equipo, aunque entrena en ese grupo de jugadores del B y ha disputado algún encuentro en la Copa del Rey, pero tanto él como David López, que ha ido cedido al Elche, ha encontrado una oportunidad en una categoría ya de nivel como la Segunda una oportunidad para seguir creciendo.

El colombiano reconoce que su adaptación "no fue fácil, porque el cambio del fútbol de Colombia al fútbol español es grande. Es diferente. Fue tiempo de trabajo y creo que logré adaptarme al ritmo de Europa y de los entrenamientos. Fue difícil pero con el tiempo se logra".

Al Mallorca le desea "la mejor suerte, excelente grupo, excelentes personas, ojalá sería lindo el Mallorca en la final y por qué no campeón". Sobre cómo se hizo la cesión: "fue una decisión rápida, al final de los días de mercado. Me llamó Alfredo (Merino, director deportivo) y me contó el plan. Me gustaron sus palabras, no lo dudé, quería venir a aportar y aprender. Es espectacular el campo con la afición apretando. Hicimos un buen partido y ojalá sigan disfrutando".