La Copa del Rey de la esperanza supera el centenar de barcos inscritos

Si el Rey Felipe está dentro de un mes y medio subiéndose al Aifos y posando para los fotógrafos en el Real Club Náutico de Palma es que todo va bien. No hay mayor termómetro para conocer la evolución positiva de la pandemia y del regreso de la Copa del Rey Mapfre, suspendida hace un año como todas las regatas de crucero.

No es una edición más de la Copa del Rey de vela, la 39 es la Copa del reencuentro, la de la ilusión de los regatistas, del Real Club Náutico de Palma, entidad con 73 años de historia, de los restauradores, anunciantes, proveedores, hoteles de Palma... La Copa del Rey es algo más que una regata, es un acontecimiento único en el verano mallorquín y un estímulo económico para la capital de una comunidad tan golpeada por la crisis pandémica.

Con un estrés tan grande en todo el sector servicios y después de tantos meses de cierre que poco a poco han ido dando paso a los turistas y un inicio de reactivación económica, la 39 Copa del Rey leva anclas con la presentación en el Real Club Náutico de Palma, con presencias significativas en el escenario: no sólo el alcalde de Palma José Hila, no sólo la delegada del Gobierno Aina Calvo, también la presencia relevante del presidente de la Autoridad Portuaria, el expresidente autonómico Francesc Antich. Esta cuestión no es baladí, Antich subrayaba la relevancia del Club como respuesta a las dudas sobre la renovación de la concesión que habían surgido desde la abogacía del Estado y que había dejado en shock a los clubes náuticos, no sólo al de Palma. En materia deportiva estaban la consellera Fina Santiago, el director general de deportes Carles Gonyalons y el presidente de la RFEV Javier Sanz.

Tras la anulación de la regata de hace un año, algo sin parangón anteriormente y decisión muy difícil que tuvo que tomar el debutante presidente del RCNP, Emérico Fuster, la 39 Copa arranca con fortaleza, con una alta inscripción de más de un centenar de barcos de 29 países. Se diría que los regatistas tienen incluso más ganas que la propia organización. Vaya estreno debió pensar Fuster hace un año tras sustiuir al hiperactivo Javier Sanz al frente de la organización de la mejor regata de cruceros del Mediterráneo y prueba más que emblemática por la presencia habitual del Rey, antes Juan Carlos I y ahora Felipe VI como un regatista más.

La Copa contará con dos clases nuevas, el Swan 36 que entra en la moda de los foil y los J 70. En la fota de crucero cada vez domina más la clase Swan, cada año vemos variaciones en este barco o ampliaciones a nuevas divisiones, está claro que es el barco que triunfa en prestaciones-precio dicen los entendidos del sector. Además de las dos nuevas clases se mantiene la categoría femenina que repite por segundo año.

El presidente del RCNP Emérico Fuster no cabía en sí de gozo tras su presentación y afirmaba a Deportes Cope Baleares que "tengo mucha ilusión por poder presentar esta Copa del Rey, fue un pena hace un año tener que suspenderla y ahora podremos desarrollar esta 39 edición". En el mar todo será igual pero el problema está en tierra con restricciones en las reuniones y cuánta presencia de visitantes podrá tener la Copa desde el 31 de Julio: " Aún no tenemos claro cómo será la actividad en tierra, va a depender de lo que marque el Govern. Iremos en el límite de lo que nos dejen y cumpliendo estrictamente, si podemos tener un 50% lo tendremos, si es un 60% pues un 60. El alcalde de Palma lo ha expresado mejor que nadie, que está orgullosa de la Copa, el Ayuntamiento está orgulloso, cada vez que oye hablar de la Copa está orgulloso y siempre que puede viene a ver alguna salida con mucho cariño".

El alcalde de Palma José HIla se congratula de poder tener la Copa de vuelta: "para nosotros no es una de las mejores regatas del mundo, es la mejor. Significa que estamos volviendo a esa deseada normalidad y a hacer cosas y no a dejar de hacer como era antes. Quiero especialmente dar la enhorabuena a Emérico porque recién llegado tuvo la difícil decisión de no celebrar la regata y es algo muy difícil. Tuvo el acierto y el rigor de hacerlo así. Seguro que será un éxito, y gracias a Mapfre también porque en los momentos difíciles es donde se ve el apoyo. Espero que sea un éxito la regata".

Francesc Antich indicaba en su discurso que "la Copa realza nuestras queridas islas y el mar, nuestro litoral le aporta unas condiciones excepcionales para que el deporte de la vela brille en todo su esplendor". El presidente de la Autoridad Portuaria también hacía especial mención a la importancia del club, algo que era esperado por parte de la organización: "un club que aporta prestigio al puerto de Palma y a todas las islas Baleares por su excelente trabajo social y deportivo. Y a su presidente, don Emérico Fuster, por su gran dedicación a esta entidad".

El presidente de la Federación Española de Vela (RFEV) y expresidente del Club, Javier Sanz, también celebra la vuelta de la Copa del Rey: "hace 14 años que dirigía la presidencia de la Copa y para mí siempre será especial, ahora estoy como representante de la comunidad de la vela española. Yo creo que va a ir bien, creo que el Rey estará navegando y esto sería una buena noticia para todos".

Sobre la opciones de medalla de España en los Juegos Olímpicos bromeaba diciendo que "con el cambio de presidente siempre hay buenos resultados(risas). Hemos clasificado a las 10 clases que teníamos, somos los únicos junto a los ingleses y japoneses que están invitados. Yo soy siempre optimista y creo que vamos a tener cuatro o cinco medallas y otros tantos diplomas, podemos batir todos los récords y eso es gracias al gran trabajo que se ha venido realizando en los últimos años".

La 39 Copa del Rey MAPFRE comenzará el sábado 31 de julio con las dos primeras jornadas reservadas para confirmación de inscripciones y registro de participantes. Será el lunes, día 2 de agosto, cuando arranque la primera de las seis jornadas de regata con un total de once categorías: IRC, BMW ORC 1, BMW ORC 2, BMW ORC 3, ClubSwan 50, Swan 45, ClubSwan 42, ClubSwan 36, Herbalife J70, la clase femenina Mallorca Sotheby’s Women’s Cup que navegara? en J80 y los Maxis, que regresan a la cita mallorquina como clase invitada.



El programa social, por su parte estará más restringido y tendrá la Cena de Armadores y la ceremonia de entrega de trofeos, cumpliendo en cada uno de ellos de manera estricta con las medidas de seguridad y prevención frente al Covid-19 que marquen las autoridades sanitarias.