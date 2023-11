Darder: "El parón no nos beneficia"

La decisión de solicitar el aplazamiento del partido ante el Cádiz por no poder contar con Vedat Muriqi (por el Kosovo-Israel) supone que el Mallorca no compita en 20 días. Esto en pleno mes de Noviembre y en plena crisis de resultados, cuando el equipo sólo ha conseguido una victoria en 12 jornadas.

El club ha valorado el perjuicio que suponía no poder contar con su delantero, no poder competir en igualdad de condiciones ante el Cádiz. Y moralmente, también en lo reglamentario, el Mallorca tiene razón. Otra cuestión es la futbolística. ¿Le beneficia o le perjudica no jugar? ¿qué mensaje se envía a la plantilla si no pueden jugar sin su delantero titular?

Uno de los futbolistas opina que no les viene nada bien este parón, se trata de Sergi Darder, quien ayer participaba en un acto publiciatario del club en el que firmaron a los aficionados tanto Darder como Antonio Sánchez."El parón no nos viene bien. Si la parada de selecciones no le gusta a nadie porque nos gusta tener continuidad para juga cada semana, imagínate parar dos en una situación mala. Si nosotros fuéramos el Girona incluso podríamos parar tres".

El artanenc añadía que "el Cádiz y nosotros somos dos equpios que no venimos en una buena dinámica de resultados, aunque creo que nosotros un poco mejor en cuanto a las sensaciones de juego que ellos, que quzá estaban más tocados en lo futbolístico. Es difícil decirlo, porque parece que queremos engañar a la gente y no es así, pero desde el partido ante el Barcelona todo el mundo ha visto que el juego del equipo es otro respecto a los proimeros partidos. Es verdad que en Primera División lo que falta son los resultados y no están llegando, por lo que tenemos que hacer autocrítica. Estamos tranquilos porque lo que vemos en los entrenamientos y en los partidos, sabiendo que debemos mejorar cosas, nos gusta".

Darder concluía que "tenemos que perfeccionar las cosas que el año pasado nos daban muchos puntos, atar mejor la portería y ser más eficaces que en las dos o tres ocasiones que tenemos en cada partido, apero a nivel global hacemos cosas bien y los resultados lo esconden".

Maffeo, encantado con la llamada de Scaloni.-

El lateral bermellón Pablo Maffeo está excitado ante su primera llamda para una de las tres selecciones que podían haberle convocado, España, Italia y Argentina.Ha sido Lionel Scaloni, quien le viene siguiendo con interés en Mallorca, quien se ha adelantado y el de Sant Joan Despí será convocado.

Falta cumplimentar la burocracia y esto hace que la convocatoria de esta semana llegue muy justa para el jugador del RCD Mallorca. En el club confirman que será muy difícil que vaya en esta convocatoria ante Brasil y Uruguay y quedaría ya pendiente de la siguiente fecha de selecciones.

El agente del jugador, Jordi Capillo, decia en TyC Sports en Argentina que "Scaloni le preguntó a Maffeo si le gustaría representar a Argentina y él dijo que iba mañana mismo en barco o nadando. Le sorprendió bastante. Tiene una ilusión enorme".