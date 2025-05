El consultorio Riado en Deportes Cope Baleares: "Lo primero es el equipo"

Mallorca - Publicado el 09 may 2025, 07:51 - Actualizado 09 may 2025, 08:19

Juan Luis Riado repasa como cada semana el momento del RCD Mallorca en Deportes Cope Baleares, un momento extraño, viene de dos derrotas y tres partidos sin marcar, con un pobre nivel de juego, lo que ha provocado malestar en la afición mallorquinista.

Riado recuerda que esta segunda vuelta tiene poco que ver con la primera.

"La segunda vuelta es muy mala, no tiene nada que ver el equipo con la primera vuelta. Está siendo muy flojita. Creo que hay un poco de ego y un poquito de error en los roles de los futbolistas. Algunos quieren hacer más de lo que deben, de ahí el enfado del otro día del técnico. Quieren hacer más de lo que toca y eso les resta".

También recuerda que "algunos piden minutos o están revolucionados por lo poco que juegan. Pero cuando un jugador juega bien el entrenador no tiene más remedio que ponerlo". El ex bermellón también recuerda que el mejor del equipo en los últimos partidos ha sido el portero, ya fuera Leo en Montjuic o Greif en Montilivi, "y eso no es buena señal".

"Casi ningún futbolista, quitando el portero y Darder el otro día, llega al aprobado. Tiene que ver con el rol que desempeñan y se equivocan. Luego un poco de ego, yo me voy o yo tal, lo primero es el equipo y hay que hacer lo que toca aquí. Piensan más en sí mismos y lo primero es el equipo, cuando pierdes fuerza como equipo pasa lo que pasa".