El delantero Jorge Martínez-Losa es la tercera baja en el Atlético Baleares en este mercado invernal. Se siguen dando los pasos que ha ido contando Deportes Cope Baleares en torno los movimientos previstos. Tras las rescisiones de Javi Moreno y Loren, el siguiente iba a ser el delantero de Arnedo, que ha tenido muy poco protagonismo en el equipo.

Venía de un año difícil por una lesión de larga duración pero se confiaba en que tuviera continuidad y pudiera demostrar sus buenas condiciones técnicas. Pero no ha tenido fortuna con diferentes percances físicos y no ha llegado a contar con la confianza de los dos entrenadores, ni Tato ni Barrero. En la primera vuelta tan solo ha participado en seis partidos, uno como titular, sumando un total de 112 minutos y ningún gol. El club ha hecho oficial este miércoles la baja del ex de la UD Logroñes.

Tras hacer oficial el regreso de Nuha Marong, quien se estrenará en el Estadio Balear porque en su temporada 2018-19 el equipo aún jugaba en Son Malferit, el Atlético Baleares sigue negociando el posible fichaje de Carlos Cinta, delantero del Badajoz y que ha marcado cinco goles esta temporada. Por ahora no ha conseguido la baja en el club pacense.

La incógnita en este momento es el futuro de Xisco Jiménez. Es un asunto delicado porque es un delantero de gran trayectoria y muy apreciado por el club y por el vestuario. Es el capitán y uno de los líderes del equipo. El club está muy contento con su trabajo esta temporada pero su participación es anecdótica. A sus 37 años viene muy lastrado también por problemas físicos, ha participado casi siempre en los minutos finales de partido, no ha marcado y su única titularidad fue en la anterior jornada en Linares por la baja de David Rodríguez. No se descarta ningún escenario, ni que continúe ni que cause baja.