Chichi Soler: "La misma confianza merecía el delantero de la Copa que el portero"

El ex capitán del RCD Mallorca, Francisco "Chichi" Soler, ha mostrado su desacuerdo con la suplencia del máximo goleador del RCD Mallorca esta temporada en la final de la Copa del Rey. Abdón Prats es sin duda el nombre de las últimas horas en la isla por haberse quedado sin jugar un minuto en la final.

El delantero y sus lágrimas es una de las imágenes que quedarán en el recuerdo. El propio delantero se ha mostrado agradecido a la afición por su cariño y ha dicho que se siente campeón por lo vivido en La Cartuja junto a la hinchada. Habitual contertulio de Cope, Chichi Soler, que las ha vivido de todos los colores en el Mallorca, campeón de la Supercopa, ha estado en tres finales de Copa y pudo vivir la Copa conquistada en 2003, se mostraba crítico en el Tertulión de Deportes Cope Baleares junto a Engonga, Stankovic y Álvaro Delgado.

Para Soler no tiene lógica que Javier Aguirre dejara fuera de la final a Abdón, sobre todo tomando como referencia la apuesta por el portero de la Copa, Dominik Greif: "Yo no estoy de acuerdo en que no jugara Abdón. Si uno confía en el portero también tiene que hacerlo en el delantero. Pero también digo que tampoco creo que Muriqi ahora mismo ni Larin estén a un nivel estratosférico como para no respetar esos códigos que están en el fútbol y que al jugador le hacen daño. Y te lo digo por experiencia. Por desgracia casi siempre nos pasa a los mallorquines. Porque somos de aquí, estamos igual de comprometidos que toda la plantilla pero también de manera diferente, es nuestro equipo desde niños y lo hemos mamado. Y a veces nos desgastamos más en implicarnos en aspectos que no son lo deportivo ni ser egoísta y pensar sólo en ti porque sabemos que esos valores también son importantes. En esta ocasión, Aguirre ha sido muy injusto".

Soler añadía sobre ese trato que ve injusto del técnico que "primero por el rendimiento, segundo porque la diferencia ahora mismo entre Muriqi, Larin y Abdón, yo no la veo, a mí que me la expliquen. Es una cuestión de confianza del entrenador en los jugadores. Me sabe muy mal por Abdón, son cosas que a la larga hacen daño al funcionamiento de la plantilla. Estoy seguro de que el mister le dijo a Abdón vas a salir. El jugador al final quiere jugar, en eso no nos tenemos que equivocar. Yo creo que le habrá dolido esa decepción a Abdón.En su fuero interno el jugador quizá está pensando que el técnico ha sido bastante injusto con él".