Carlos Moyà: "Con Rafa no hablamos sobre el 21º Grand Slam"

Rafa Nadal puede salir de París como el tenista más grande de la historia en títulos de Grand Slam. Si en 2020 conseguía el vigésimo grande y su décimo tercer título en Roland Garros, en este 2021 está en disposición de conseguir el Grand Slam número 21, ¿guiños de la historia tal vez?

Nada llega a París con dos triunfos en tierra tras una gira atípica porque la inició después de mucho tiempo sin competir, con muy pocos torneos y falto de ritmo, cayó en cuartos de Montecarlo ante Rublev. Ganó Barcelona en una final muy exigente ante Tsitsipas pero en Madrid volvió a caer en cuartos, esta vez ante Zverev.

El mallorquín sin embargo se puso las pilas en el torneo de Roma en el que volvió a jugar a un gran nivel y derrotaba en la final a su gran rival, Novak Djokovic. Con esta victoria llega con sensaciones inmejorables a Roland Garros, donde la final ya no podrá ser ante el serbio ya que el cuadro depara un cruce en semifinales.

¿Pero cómo llega realmente? al margen de las sensaciones tenísticas, Nadal ha sido honrado por el torneo con el descubrimiento de una escultura fantástica en acero y que ha quedado como recordatorio permanente en el torneo sobre quién es el gran Rey de la tierra de París (tener un monumento en un país extranjero no es cualquier cosa y es obra del escultor también español Jordi Díez), Nadal se ha visto también sorprendentemente atacado desde su propia tierra, Mallorca, por algunos seguidores del RCD Mallorca que le criticaban por no haber felicitado al equipo por el ascenso y felicitar al Villarreal por la Europa League. Tras ver la que había montada en la isla, Nadal publicó un vídeo que había enviado a Luis García para animar a los jugadores.

Una de esas polémicas posmodernas producto de la interacción de las redes sociales que acaba elevándose a la categoría de noticia convencional en los medios de comunicación. Antes las conversaciones de bar se quedaban en el bar y nunca se convertían en noticia, salvo que hubiera un altercado, claro.

En lo meramente tenístico, Carlos Moyà ha explicado en ATPtour.com cómo llega Rafael: "Llega muy bien. Hemos combinado partidos con entrenamientos más específicos, como solemos hacer casi siempre. La preparación ha sido buena, pero Roma ha marcado un antes y un después, sobre todo desde el encuentro con Shapovalov".

Las dudas empezaron en Montecarlo cuando cae en cuartos, y Moyà lo explica: "Llevaba tiempo sin competir, desde Australia. En los entrenamientos se había medido a rivales de envergadura y sus dos partidos en el torneo los superó sin problemas. Pero llegó la primera vez que tuvo que gestionar dificultades y… lo comparo un poco a lo que sucedió en Roma el año pasado con Schwartzman".

El ex número 1 mundial analiza las diferencias entre los triunfos en Barcelona y Roma:" Ganó Barcelona sin jugar de manera brillante, lejos de su mejor versión. También ocurre una cosa: los que estamos acostumbrados a ver a Rafa cada día sabemos que puede jugar mejor, la exigencia siempre es muy grande con él. Hay veces en las que debe ganar partidos como sea, por ejemplo ante Tsitsipas en el Godó o contra Shapovalov en Roma. Pero otras veces con eso no le da, como el día de Rublev en Montecarlo o frente a Zverev en Madrid. Creemos que ha dado un paso al frente mentalmente y tiene la estabilidad para jugar cada día a un buen nivel. Hasta ahora no teníamos la seguridad de que pudiera hacerlo".

En París como cada año todas las miradas están puestas en el Rey de la tierra batida, en el más grande de todos los tiempos en esta superficie, que busca su décimo cuarto título en Roland Garros, cada año es una barbaridad mayor que el anterior porque sigue incrementando el palmarés. Este año como en todo es distinto también en el torneo porque hay que minimizar riesgos de posibles contagios. Por eso Moyà explica que apenas salen del hotel: "No hemos salido del hotel aún, ni Rafa ni yo. Algún paseo daremos, pero vamos con mucho cuidado. Intentamos minimizar lo máximo posible cualquier tipo de riesgo. Nos dedicamos a leer, ver series, cenamos juntos en la habitación… Vamos pasando el tiempo y se nos hace ameno. Lo llevamos bien, sinceramente".

Y explica en esta entrevista para ATPtour qué cosas están intentando mejorar: "Estas semanas hemos intentado que la bola le pesara, que el rival no pueda estar apoyado hacia delante, que si el contrario se juega un ganador sea un tiro con riesgo. También en hacer más cambios con la derecha paralela, abrir más el revés hacia el cruzado y seguir pendientes del saque, que ha mejorado desde Montecarlo. La perfección en el tenis no existe, e incluso los grandes fallan y se equivocan. Por eso, siempre hay margen para mejorar".

¿Cómo lleva Nadal la presión del 21 Grand Slam? de superar a Federer, de ser ya el más grande. Por ejemplo cuántas veces han hablado de ello Moyà y Nadal: "ninguna" dice con contundencia el palmesano. Y explcia que "siempre que viene a Roland Garros hay mucha presión. Es verdad que ahora está en el horizonte por parte de mucha gente, público y periodistas. Está en la posición de ponerse líder de la clasificación de tenistas con más títulos de Grand Slam, pero intentamos quitarle hierro, darle normalidad. Y lo hacemos no hablando de ello, aunque él sabe que está ahí. Efectivamente, Rafa sabe llevar muy bien la presión".

Finalmente, sobre los tenistas a los que hay que seguir en el torneo," Djokovic, Tsitsipas y podría llegar a meter a Casper Ruud en esa ecuación. Hay que ver cómo gestiona la posibilidad de poder llegar lejos, y hablo de bastante lejos. Por la parte del cuadro que va, y con el nivel que tiene, puede hacerlo. Luego están Zverev, Rublev… no puedo elegir solo tres. Karatsev, por ejemplo, me sorprendió bastante el otro día. Lo había visto por televisión, pero entrenamos con él en la central y me dejo una impresión muy buena".