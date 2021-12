Carcedo: "Para mí un minuto en el campo es muy importante"

El Lugo-UD Ibiza no pasará a la historia del fútbol obviamente, pero en Segunda División hay muchos partidos así en los que tambén hay que saber competir y tratar de sumar. Un partido muy poco vistoso en el que apenas hubo ocasiones por parte de ambos, si acaso alguna llegada más por parte de los locales y sólo una ocasión clara visitante, en los pies de Castel.

La UD Ibiza ha pasado de ser uno de los equipos más ofensivos y con más llegada a portería pero que encajaba muchos goles a todo lo contrario. Ha entrado en una dinámica de corrección defensiva en la que ha conseguido ser muy competitivo sin balón, gana duelos, defiende muy bien en todo el campo y especialmente ha mejorado en el área propia. Pero por contra ha perdido chispa ofensiva, echa en falta de Javi Lara y en general jugadores clave en el ataque no están finos, como Bogusz que lleva un tiempo en el que no se va de ningún rival. Manu Molina, el arquitecto del equipo, viene siendo tapado y no encuentra la ayuda de jugadores como Javi Pérez. Los laterales se han prodigado menos y el equipo llega poco.

Pero el empate en Lugo dejó una escena que llamó la atención, la de entrar al campo para perder tiempo y tratar también de ayudar en el tiempo de descuento a un jugador de la trayectoria de Pape Diop, con 35 años el jugador con más experiencia en primera división de la plantilla. El jugador cumplió como uno más y como si fuera un chaval, pero al ser preguntado por este cambio el técnico, Juan Carlos Carcedo dejó bien claro cómo lo ve.

"Para mí un minuto en el campo es muy importante, un minuto como el que ha salido él o Javi Vázquez, hemos visto la jugada del saque de banda en la que te pueden peinar y marcar. Hemos considerado que era bueno a Pape porque sabemos que se sabe posicionar y tiene esa capacidad aérea. Sabemos de su categoría pero nos da igual un jugador que otro. Un minuto, cinco o diez son importantes en cualquier momento y para nosotros era muy importante ese punto para nosotros".

Sobre el hecho de llevar cuatro partidos sin marcar, comenta que "me quedo con que hemos mantenido la puerta a cero ante equipos importantes. Me quedo con muchas cosas de compromiso, unirse, ser competitivos que es muy importante. Es una categoría complicada y los que estamos dentro valoramos lo que estamos haciendo. Cada punto en esta categoría es muy difícil. Nos queda un largo camino pero estamos en la senda correcta. Con jugadores que conocemos del año pasado más los que hemos incorporado para tratar de dar un salto de calidad, creo que lo estamos combinando bien".