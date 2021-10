Carcedo: "Estoy orgulloso de mis jugadores"

Ha caído la UD Ibiza por primera vez en la temporada de su estreno en la Segunda División. La derrota por 3-1 en Éibar llegó en la jornada 8 y dejaba de ser el único equipo invicto de Segunda. La derrota llegaba en un giro inesperado de guión tras una gran primera parte del equipo celeste (ayer de gris), que dominó en el primer acto a los locales desplegando por momentos muy buen fútbol.

La Ud Ibiza pudo haberse puesto 0-2 en el marcador tras el gol del debutante en el once Cristian Herrera, pero Ekain no acertó cuando entraba a portería a rematar bien un centro desde la derecha. De hecho el primer equipo que había golpeado ya fue la UD Ibiza con un gol anulado a Sergio Castel por fuera de juego.

Bogusz era el auténtico facilitador con cambios de orientación desde la izquierda que generaban ventaja para los ibicencos, primero el gol anulado de Castel y después también el origen de la jugada del gol de Herrera. Perdonar cuando tienes los partidos madurados es un gran problema en la Segunda División, que siempre da ráplica a los rivales y normalmente estos te lo hacen pagar. No ocurrió contra el Burgos pero el Ëibar no es el Burgos, tiene más calidad y jugadores determinantes.

Las cosas cambiaron en la segunda parte radicalmente, el Ëibar despertó y empezó a apretar muy arriba, a llegar antes a los duelos y ser ganador, además Garitano cambió el sistema adelantando a Edu Expósito a la media punta y metiendo a Sergio en doble pivote. Edu Expósito generó los principales problemas como se vio en la jugada del segundo gol. Un gol desgraciado no obstante porque da en el palo y rebota en el cuerpo de Germán.

Pero antes, el gol del empate en la primera parte fue polémico por un golpe en la cara a Rubén, que tuvo que retirarse lesionado. El árbitro tras una larga revisión del VAR decidió que no estaba clara la voluntariedad de Fran Sol. Lo curioso es que la acción no fue a verla Prieto Iglesias y fue el árbitro del VAR Areces Franco el que decidió. Era una jugada de interpretación por lo que lo lógico hubiera sido que Prieto fuera a verla. En cualquier caso es una jugada muy difícil de arbitrar.

El técnico Juan Carlos Carcedo considera que "esa jugada del empate a uno nos ha hecho daño. No sé si hay un cabezazo pero para eso está el árbitro para decidir". Sobre el fin de la racha afirma que "está bien que la gente vea que se están haciendo las cosas lo mejor posible. Pero sabíamos que esto podía llegar en cualquier momento, queríamos que fuera cuando más tarde mejor porque hubiera significado que puntuáramos en Éibar. Seguimos nuestro camino, ni cuando hemos estado imbatidos nos hemos creído más que nadie y ahora vamos a seguir esta misma línea, pondremos nuestros sentidos en un nuevo partido fuera para sacar los tres puntos".

El entrenador riojano se muestra "orgulloso del trabajo de nuestros jugadores porque hicimos un gran partido, seguramente uno de los mejores primeros tiempos. Pero es fútbol, con 0-1 hemos tenido varias ocasiones para el 0-2, no lo haces y el fútbol es efectividad. El Éibar es un gran equipo. No hemos contemporizado, hemos jugado el partido que había que jugar, hemos tenido las ocasiones más claras y el equipo le daba la pausa que se necesitaba. Pero no es fácil, vienes a Ipurúa ante un equipo que está llamado a cotas mayores y hemos dado una buena talla, satisfecho no por el resultado pero sí por el trabajo".

Rubén y Morillas, lesiones leves.-

Los otros daños colaterales de la derrota en Éibar eran los dos lesionados, dos defensas que tuvieron que retirarse antes de tiempo, el central Rubén González y el lateral Morillas. El primero fue en la jugada del gol del empate cuando Fran Sol golpea con la cabeza en la cabeza de Rubén, una acción que estuvo revisándose en el VAR. Finalmente se concedió el gol tras tres minutos de revisión.

Rubén estuvo siendo atendido largo rato y tenía que dejar el campo mareado. Finalmente parece que no hay lesión según informaban desde la UD Ibiza.

En cuanto a Morillas, sufría una pinchazo en la pierna y el capitán pedía el cambio para evitar males mayores, se confía en que se puedan recuperar.La buena noticia tras la incidencia de Morillas fue el debut de Gonzalo Escobar que dejó muy buenas sensaciones en la segunda mitad tanto en ataque como en defensa. El lateral era de los pocos que faltaban por debutar. Ahora falta tan solo Gálvez.