Caño Ibagaza: "El único que entendió el partido ante el Barcelona fue Darder"

Sin tiempo para lamerse las heridas un RCD Mallorca dañado por la goleada del FC Barcelona, los bermellones tienen que ponerse las pilas de forma inmediata para afrontar con garantías para jugar en Balaídos.

Este viernes el RCD Mallorca abre ante el Celta la jornada 16 en Primera División, como ya ocurriera la semana pasada ante el Valencia y con el desgaste del encuentro ante el Barça del martes, lo que hará que el técnico Jagoba Arrasate haga bastantes cambios en el equipo.

La derrota ante el Barcelona ha dolido porque, pese a ser algo más que posible, sino por no haber estado al nivel de partidos anteriores, sobre todo en lo defensivo. El equipo encajaba casi un tercio de los goles que lleva en contra ante los de Hansi Flick, con una imagen más descosida de lo que es habitual, errores llamativos en lo defensivo y el incidente Mojica-Morlanes que se ha resuelto en el vestuario. Además, los bermellones se vieron impotentes ante la línea defensiva azulgrana tirando el fuera de juego.

Uno de los jugadores más inteligentes que han vestido la camiseta del RCD Mallorca es Ariel Ibagaza, el "Caño" es el segundo extranjero con más partidos con la camiseta bermellona tras Nunes, por delante de Valjent y Stankovic. El genial media punta era un especialista en el último pase, una especie en extinción en el fútbol actual, en el que faltan esos jugadores con la visión de juego, la técnica, la inteligencia para medir los tiempos y la precisión para habilitar a otros compañeros, sea por pasillos interiores o con aperturas a los costados.

El Caño sabía enganchar como nadie con el punta, suyo es medio pichichi de Dani Güiza en el Mallorca, con 27 goles del delantero andaluz que solía ser asistido por el argentino. Muchas de esas acciones además, rompiendo el fuera de juego, para lo que era muy inteligente Güiza, pero necesitaba un "timing" perfecto con Ibagaza para que así fuera y sobre todo la precisión del argentino para hacerle llegar un balón perfecto. Llegado en la 1998-99 en el segundo año de Héctor Cúper como sustituto de Juan Carlos Valerón, al argentino le costó inicialmente adaptarse a la liga española, mucho más rápida y césped más corto y además sufrió una lesión que le retrasó en su mejor versión. Pero una vez tuvo continuidad, el Caño acabó convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de siempre del RCD Mallorca. Disputaba 247 partidos como bermellón en varias etapas. Tercer puesto en la liga, final de Recopa, campeón de Copa del Rey, Ibagaza contribuyó a escribir las mejores páginas de la historia del club.

Por ello, el Caño analizaba con su sinceridad habitual en Deportes Cope Baleares lo ocurrido ante el Barça, cuando el Mallorca caía al menos en 11 ocasiones en fuera de juego. Sólo en la jugada del gol no fue así, con Maffeo rompiendo y asistiendo a Muriqi.

"Es fácil ganarles".-

El Caño sorprende al analizar que es más fácil de lo que parece burlar esa defensa que se adelanta: "lo comenté que era más fácil ganar al Barcelona. Fíjate en el gol, que el pase de Darder es de primera, no le da tiempo al equipo a salir. Está claro que Muriqi estuvo desafortunado porque la mayoría de veces estaba en fuera de juego y se la pasaban. Ahí tienen que sorprender de la segunda línea. El único que entendió el partido era Darder y me sorprendió el cambio. Está claro que eso se entrena, en la liga sólo el Barcelona hace el fuera de juego en mitad de campo. Era jugar un pase para adelante, otro para atrás y el tercer hombre, saltar de segunda línea, aunque Muriqi esté adelantado puede hacer el gol si había buenos movimientos de la segunda línea. Al principio de la jugada siempre está en fuera de juego como así vino el gol con Maffeo llegando. El Mallorca hizo un desgaste importante y si al Barcelona le dejas correr con la calidad que tienen te hacen daño".

"Esas cosas pasan en caliente".-

Sobre el incidente entre Mojica y Morlanes que ha dado la vuelta a España, el ex de Mallorca, Atlético, Villarreal, Olympiacos y Lanús, dice que "siempre puede pasar en caliente, antes pasaba y después se queda en el vestuario. Los dos quieren ganar, quizá es feo por las cámaras que lo ve todo el mundo. Yo no podía coger del pecho a nadie, pero sí me enojaba. Con Engonga me he peleado varias veces porque no me pasaba la pelota y le gritaba pero cosas así después se arreglan en el vestuario" recuerda con humor.