Canario: "Continuar siempre ha sido mi primera opción"

Alberto Castaño 'Canario' era hoy un hombre feliz. El jugador palentino ha analizado hoy junto a Patrick Messow los motivos por los que ha renovado su contrato con el equipo blanquiazul. "Siempre he dicho que el Atlético Baleares ha sido siempre y ahora mi primera opción. La gente sabe que soy feliz en el club y en la isla. Mi objetivo era continuar y se llegó rápido a un acuerdo, la predisposición del club ha sido total. Tanto el club como yo queremos lo mismo y eso hace que no entendamos rápido", ha explicado el futbolista blanquiazul que ha reconocido su sorpresa por habérsele ofrecido dos años de contrato. " Lo de los dos años fue una sorpresa, fue el club el primer en valorarme para estar dos años aquí y a uno le enorgullece que te valoren todo lo que has pasado para volver a tu nivel. Súper contento de que apuesten por mí y me renueven antes de que acabe la temporada para seguir dando alegrías a la afición, que es lo que quiero" ha señalado Canario

El jugador palentino ha hablado alto y claro de la situación del equipo explicando que "el objetivo mínimo marcado era estar en la PRO y esperamos el domingo lograrlo ante nuestra gente. Ha sido un año complicado para todos, sin público aquí, fuera de casa sí hemos tenido público" añadiendo que "sé lo que valora al club la afición, cuando llegué nos ayudaron a sacarlo esto adelante y sentimos su calor cuando estamos en casa, esperamos darle una alegría este domingo, sabiendo que el objetivo era otro".

Por su parte Patrick Messow ha apuntado "la decisión de renovarlo es de club y jugador, nos conocemos bastante, nunca es fácil con Canario pero no ha sido difícil porque tenemos una relación muy especial y los dos tenemos claro que es el sitio en el que el jugador debe estar. Toda nuestra concentración ahora es en el partido del domingo para cumplir el objetivo mínimo, con Canario hemos hecho una excepción".