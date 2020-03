Benito Mateo, nuevo jefe de jardinería del Atlético Baleares

El Atlético Baleares ha comunicado hoy un fichaje destacado y no es precisamente el de ningún jugador de fútbol de la primera plantilla si no el de un profesional que será el encargado de hacer qu eel Estadio Balear sea una auténtica alfombra en la que los jugadores entrenados por Manix Mandiola puedan jugar en las mejores condiciones una vez se comunique, si ésta llega, la ranudación de la competición o en las próximas teporadas. Dicho fichaje es el de Benito Mateo, ex jefe de jardinería de Real Mallorca, Valencia o Inter de Milán que, a partir de ahora, se hará cargo del césped del Estadi Balear.

Mateo se hará cargo de los cuidados del césped del estadio blanquiazul aunque lo cierto es que ya lo viene haciendo desde hace un tiempo ya que el Atlético Balares, de la mano de su gerente Guillermo Pisano, ha mantenido conversaciones con el propio Benito Mateo desde hace varios meses en vistas a su futura contratación

Sin embargo, el equipo balearico tenía que esperar a que Benito Mateo acabase su contrato con el Hebei China Fortune de la Súperliga china en el que ha estado desarrollando sus actividades en las últimas campañas. "es un honor y una garantía que alguien del prestigio de Benito cuide del césped del Atlético Baleares porque estamos seguros que nuestra hierba nos ayudará a seguir creciendo en este ambicioso proyecto. Para subir de categoría, nuestro presidente quería el mejor Estadio y, lógicamente, debe tener el mejor césped. Así que el deseo de volver a casa debía ir acompañado de la mejor hierba y con la supervisión de Benito seguro que será así", ha explicado Pisano en un comunicado enviado a los medios por el club blanquiazul.