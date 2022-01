El At. Baleares renueva a Isi Ros y lo cede al UCAM Murcia

Resuelta la salida de Isi Ros por parte del jugador y el Atlético Baleares tras varias semanas de negociaciones. Finalmente el aclamado jugador en la noche copera contra el Getafe no se desvincula del club balearico y se marcha cedido a UCAM Murcia, rival balearico de la Primera RFEF.

El jugador tenía ofertas de diferentes equipos, se habia hablado del Sabadell y también se hablaba de una oferta importante del Numancia, pero finalmente será a UCAM. Eso sí, el jugador no se desvincula ya que el club ha decidido ampliarle un año el contrato hasta 2023 según ha anunciado el propio Atlético Baleares.

El club dio de baja al jugador el pasado viernes para poder inscribir a Víctor Pastrana, que debutaba el domingo en Copa del Rey contra el Valencia, como avanzara Deportes Cope Baleares. De esta forma, el jugador de Las Torres de Cotillas regresa a su tierra y a un club que conoce muy bien y que dejó hace tres temporadas. El Atlético Baleares le fichó procedente del Badajoz. Isi ha tenido un papel secundario en el equipo pero el ser un agitador de partidos y su vibrante partido contra el Getafe en una gran noche hizo que la afición le aclamara en el Estadio Balear.

Sobre la renovación y cesion, el director deportivo Patrick Messow ha dicho que "es un jugador diferente, lo conocemos bien por otas temporadas, es desequilibrante, tiene uno contra uno como vimos contra el Getafe y es el Isi que queremos en el futuro del Atlético Baleares, por eso no rescindimos, apostamos por su renovación y por su cesión. Para que siga cogiendo la forma tras una dura lesión la temporada pasada y porque confiamos plenamente en él, en que alcance su mejor versión y esté con nosotros la próxima temporada a tope. Además, mientras negociábamos, el jugador colaboró y estuvo predispuesto para ceder su ficha a Pastrana, lo que le permitió debutar contra el Valencia. Estamos convencidos de que en UCAM Murcia en esta segunda vuelta, con continuidad, dará su nivel. No es un adiós, es un hasta pronto".

Por otro lado, el club sólo dispone de fichas sub 23 y no puede fichar ningún jugador senior salvo alguna baja, poco probable. En este momento los esfuerzos están centrados en incorporar un central. El jugador que estaba casi fichado finalmente se escapó por no tener permiso de su club.

La lesión de Olaortúa ha provocado la necesidad de traer otro central, de hecho en la Copa Xavi Calm ha tenido que hacer juegos malabares y ante el Valencia jugó Carlos Delgado, que no estaba previsto.