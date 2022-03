Baba y Kubo, al Mundial; Leo Román a la Eurocopa sub 21

Dos mundialistas aporta el RCD Mallorca al Mundial de Catar, dos jugadores que acudirán a la gran cita del fútbol mundial si no hay novedad, si bien uno de ellos es jugador cedido por el Real Madrid, el japonés Take Kubo. El otro es Iddrisu Baba, quien ayer disputaba el encuentro definitivo ante Nigeria siendo titular. Baba fue sustituido tras la primera parte lo que encendía todas las alarmas en Son Moix.

La última vez que Baba había acudido con su selección se lesionó y estuvo dos meses sin jugar, seis partidos se perdía el centrocampista ghanés. Pero parece que las noticias no son negativas y que el cambio obedeció a motivos técnicos y no por lesión. Ghana eliminaba a Nigeria con gol del exmallorquinista Thomas Partey.

Mientras, Take Kubo jugaba una hora en el empate de su selección, Japón, ya clasificada para el Mundial, frente a Vietnam 1-1. Además, Muriqi sí jugaba el segundo encuentro con Kosovo, esta vez empate en Suiza a uno, no marcó; mientras Valjent, que había jugado el pasado viernes, no lo hacía ayer en la victoria de Eslovaquia en Finlandia 0-2.

En cuanto a Leo Román, estuvo en su primera presencia internacional con el combinado sub 21 que ganaba 2-3 en Eslovaquia, consiguiendo el billete para la Eurocopa Sub 21. En la portería estuvo el meta del Espanyol Joan García.

Tres porteros internacionales.-

Se da la circunstancia de que el Mallorca tiene ahora mismo tres porteros internacionales, Leo Román, Álex Quevedo, con la sub 18 y Ferrán Quetglas con la sub 17. Si bien la continuidad de Ferrán en el Mallorca parece peligrar. Según apuntan diferentes informaciones, el portero mallorquín podría fichar por el Real Madrid. Cabe recordar que el Mallorca cuenta con otro portero internacional como es Dominik Greiff, pero uno de los fichajes más importantes de esta temporada sigue de baja desde hace meses por una lesión.

Mientras tanto, Javier Aguirre sigue preparando el duelo contra el Getafe, ante la ausencia de internacionales el entrenador ha llamado a varios jugadores de la cantera, el meta Quevedo, los centrales Frau y Quirós, y el delantero Susarte. Precisamente el delantero compartía su satisfacción por entrenar con el primer equipo:¡"Feliz de haber hecho mi primer entreno con el primer equipo!".