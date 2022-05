El autocar del Atlético Baleares, en Son Moix

En una tarde noche mágica para el mallorquinismo ante el Rayo Vallecano, una jornada llena de emociones y rica en imágenes, la imagen que menos esperaban los aficionados del RCD Mallorca (y por añadidura los del Atlético Baleares), era ver el autocar oficial del Atlético Baleares trasladando a los aficionados bermellones al Estadio.

Como refleja esta foto de @MiguelMN_78, el autocar oficial del Atlético Baleares estaba estacionado en el estadio de Son Moix.

Si algo queda claro es que quien envió este autocar al servicio no debía ser muy aficionado al fútbol. Por más que estén en categorías distintas ambos equipos y no se pueda comparar la rivalidad RCD Mallorca-Atlético Baleares a la existente otras ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia entre sus equipos vecinos, la rivalidad existe y la imagen del autocar oficial del At.Baleares en Son Moix no habrá sido del agrado de unos y otros.