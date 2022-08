El Atlético Baleares gana a la Peña Deportiva por 2-0

El Atlético Baleares ganó ayer por dos goles a cero a la Peña Deportiva de Ibiza en el que fue una nueva prueba para los de Roger de cara a la temporada.





Con el encuentro en si ya hubo problemas para uno de los dos equipos, concretramente para la Peña Deportiva que tuvo incidentes en su vuelo de ida y llegó justo para el inicio del partido en el que no pudo ni realizar el calentamiento y además solo se pudieron disputar 80 minutos en vez de los 90 reglamentarios ya que si no el equipo ibicenco no llegaba al viaje de vuleta.





En cuanto al partido en si, se decantó bastante hacia el lado del Baleares que en el minuto 8 ya iba ganando por un gol a cero con el tanto de Miguel que ya asentaba las bases de lo que iba a ser un encuentro bastante dominado por el equipo balear. No fue hasta la segunda parte y hasta el minuto 64 en el que veríamos la segunda diana del conjunto local firmado por Toni Ramón.





Tras este partido, el Baleares suma ya cuatro amistosos con el doble encuentro ante el RCD Mallorca, con victoria 0-3 en Son Bibiloni y empate 1-1 el pasado sábado, además de las tablas 1-1 contra el San Fernando en Málaga y ahora la victoria frente a la Peña Deportiva por 2-0.





Los siguientes partidos amistosos de pretemporada para el Baleares serán el día 13 contra el Real Madrid Castilla en Valdebebas, el día 17 contra el Alcorcón en el estadio Santo Domingo y el 21 de agosto contra el Club Deportivo Ibiza en el Estadio Balear en la que será la 53ª edición del Trofeu Nicolás Redondo. Una vez realizados estos partidos y acabada la pretemporada el club iniciará la liga 1º RFEF el 28 de agosto contra el Osasuna B.