El Atlético Baleares demuestra en Castalia estar muy vivo

El Atlético Baleares está muy vivo, lo demostró en el campo del líder, el Castellón, en el que pese a perder 4-2 dejaron una imagen de equipo competitivo y que no se rindió en ningún momento. Y eso pese a encajar un 2-0 en la primera media hora de juego, lo que en otras ocasiones hubiera supuesto un golpe definitivo, que les hubiera hecho irse del partido.

No fue así, los balearicos siguieron con su mejoría dentro de la situación delicada y la fragilidad que tiene un equipo que está en descenso desde el principio y al que le ha costado horrores marcar. De hecho los dos goles que marcaron en Castalia ayer fueron los dos primeros como visitantes.

La reacción balearica llegaría por medio de un penalti, tan dudoso como el que le habían pitado en contra antes y que resolvió Jero. En contra fue por un contacto mínimo de David Navarro, el penalti a favor en una supuesta entrada sobre Toni Ramón en la que el jugador mallorquín aprovechó el criterio del árbitro para exagerar la caída. David Rodríguez por el centro ponía el 2-1 y mantenía a los blanquiazules en el partido. Pero lo mejor llegaba pocos minutos después, todavía en la primera parte, con una acción de pillería de Armando Sashoua, que era el más pillo al robar un balón en línea de fondo y después con mucha tranquilidad batía al portero Gonzalo.

Con 2-2 al descanso, en la segunda mitad una contra de manual que remataba De Miguel suponía un golpe duro y ya después con los balearicos volcados llegaría tras un error de Jero el gol del ex mallorquinista Moyita marcaba el cuarto ya en el descuento.

A pesar de la mejoría y la mayor solvencia defensiva con la inclusión de Ofoli y Juanra como centrales, Navarro en la derecha y Forniés en la izquierda, un equipo más ordenado en todas las líneas, dos errores concretos posibilitaron los dos primeros goles del Castellón. El primero por un despeje sin sentido de Ofoli que facilitaba la ocasión para el primero de Julio Gracia del Castellón. El segundo un mal despeje de Jero que dejaba el balón cerca de su portería y acababa suponiendo el 2-0 de Alberto.

El técnico Juanma Barrero muestra un discurso realista pero subraya la línea del equipo:

"La situación es urgente pero no crítica, ni estamos descendidos ni el Castellón ascendido. Cuando llegamos estábamos todavía peor, en el último mes hemos ido dando pasitos que nos acercan al menos al grupo que está peleando por salir. Refuerza el trabajo que venimos haciendo, no ha sido el día del Castilla, cuando bajamos los brazos y nos metieron cinco. Ha sido en la línea de las victorias ante Melilla y Mérida o empate en Intercity. Que no nos quedemos en 30 o 40 minutos, que a pesar de los golpes sigamos. Haber peleado hasta el último segundo nos refuerza en nuestra idea".