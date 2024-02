El Atlético Baleares está ante un reto mayúsculo para el que no le queda mucho tiempo. Restan 13 jornadas para el final de la Primera RFEF y está a cinco puntos de permancia. Si difícil fue la permanencia la pasada temporada, lograda con una plantilla en teoría de más calidad desde el principio de temporada y con una transformación en Enero, en este curso las cosas pintan aún peor.

Es cierto que el club se ha movido en el mercado invernal y ha conseguido seis refuerzos y otras tantas bajas, han llegado jugadores de indudable calidad como Rochina,Campabadal, Azeez, Zalaya, Pablo Muñoz y un viejo conocido, Nuha Marong. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Los nombres pueden indicar una cosa pero luego se trata de lo que ofrecen en el verde, y las circunstancias no son fáciles.

Un ejemplo es Rochina, quien se estrenaba en el once inicial el pasado domingo en Majadahonda ante el Atlético B, lleva un año sin jugar un partido oficial. Aunque felizmente recuperado de su lesión, ha llegado sin ritmo de competición, lo último era entrenando con el equipo eslovaco de Xisco Muñoz, Dunajska Streda. Habrá que ver si puede aportar en este tramo final de temporada su pegada y calidad diferencial en esta categoría.

En cuanto a Pablo Muñoz es un jugador joven con desparpajo y algo más desequilibrante, pero no jugaba por lesión en el último encuentro, Azeez es un medio creativo que no brilló en el Ibiza y también habrá que ver su adaptación. Campabadal ha alternado titularidad y suplencia y tampoco ha dado lo que se espera, Zalaya se estrenaba en el once también con margen de mejora, tuvo que jugar en la izquierda por la ausencia de Ferroni sancionado. Finalmente, Nuha llegó totalmente fuera de forma y poco a poco va entrando. Lo importante es que Juanma Barrero ha recuperado gente importante como Navarro, Jaume, pendiente ahora de la vuelta de un puntal en defensa, Juanra.

Luego está el misterio de un jugador como Pastrana, en teoría llamado a aportar mucho más en ataque que está desconocido. Aunque irregular, este jugador que además es uno de los capitanes había mostrado pegada y gol. Nada de eso aparece. Ya se sabe que cuando los equipos son perdedores y arrastran el peso de este Atlético Baleares, desde el principio en descenso, es muy difícil que los jugadores rindan.

Con Barrero se había conseguido parar la sangría defensiva pero después del parón de Navidad el equipo ha perdido las buenas sensaciones. Le sigue costando generar, marcar y cerrar su propia puerta. Con todo este panorama quien llega el domingo al Estadio Balear es nada menos que el Castellón, el líder de la categoría desde el principio ahora empatado con la UD Ibiza. Y los albinegros vienen de perder ante otro rival del At Baleares como el Mérida. Será dificil que pierdan dos seguidos, sería toda una noticia cuando han perdido hasta ahora cuatro. Los balearicos tienen las dudas de Pablo y Alarcón, dos jugadores ofensivos importantes para el equipo,aunque parece que estarán.

Entrada gratuita para los menores de 16 años.-

El club ha hecho un llamamiento a la afición y ha declarado entrada gratuita para los menores de 16 años y habrá un 25% de descuento en la tienda de las camisetas y productos oficiales. Quedan siete partidos en el Estadio Balear, que es donde el equipo ha logrado sus puntos, cuatro victorias en casa. Entre los siete rivales nada menos que el Castellón y el Ibiza pasarán por el Estadio Balear, pero también rivales directos como el Linares, Castilla, San Fernando o Recreativo Granada