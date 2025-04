Atasco en Son Moix: gran clasificación, mal juego del Mallorca

Empezó la liga queriendo ser muy distinto al Mallorca de Aguirre y la está terminando pareciéndose cada vez más. No ya por el dibujo, el 5-4-1 o 5-3-2 que empleaba el técnico mexicano, sino por lo que muestra el equipo en el terreno de juego.

Alguno dirá que la cabra siempre tira al monte y que es lo que conocen estos jugadores y puede ser, pero al mando hay otro entrenador con un muestrario distinto. Jagoba Arrasate sin embargo es un técnico inteligente, que significa que trata de sacar el mayor partido posible a lo que tiene.

Empezó el curso metiendo al modelo en su traje y está terminando adaptando el traje al modelo. Se ha dado cuenta de que no tiene el cuerpo que él pensaba para el traje que había diseñado, no es un proceso de un día, no es un día que ve una costura tensionada, o que la camisa le queda mal, es un proceso de tiempo. Un día te das cuenta de que el bajo del pantalón está demasiado caído, otro día ves que las mangas se quedan cortas. Y entonces vas modificando sobre la marcha, más si cabe si se te rompe por alguna costura y tienes que ir remendando.

La propuesta de Jagoba Arrasate era otra, la que viene mostrando durante tantos años en la liga, un 4-3-3 o un 4-2-3-1 principalmente, buscando al rival más en campo contrario para robar pronto y atacar con velocidad por los costados para buscar el área pronto. Sin embargo, poco a poco como queda dicho el Mallorca vuelve a ser ese equipo que trata de ocupar bien todos los espacios, con sus tres centrales que se sienten seguros, con sus laterales a los que puede intentar liberar para atacar.

Los laterales deberían volver a ser importantes porque el equipo carece de mucho juego por dentro. Darder es el único que enciende la bombilla ocasionalmente, cuando detecta un espacio y alguien que va a ocuparlo. Así sucedió con la entrada de Marc Domenech en el segundo tiempo ante el Leganés. En la primera parte había intentado algo similar con Larin pero el candiense no le entendió. Esta acción es un poco el resumen. Con un equipo que nunca ha tenido facilidad en la construcción y que además acusa mucho la ausencia de Robert Navarro, el único desequilibrante, el juego es terriblemente plano.

No hace falta fustigarse, no hace falta cargar la cruz descalzo como nuestro señor Jesucristo, no es necesario darse latigazos en la espalda como muestra de arrepentimiento por los pecados cometidos, no es ningún secreto qué tiene y qué no tiene este Mallorca. Su temporada es un éxito, está en puesto europeo, con 44 puntos, la permanencia hace tiempo que está asegurada y podrá intentar un paso más de crecimiento para el año próximo (si aciertan con la planificación).

Es cierto que la gente acude a aplaudir a jugadores y no números, como decía Valdano nadie acude a las calles a celebrar balances sino éxitos deportivos. En el caso del Mallorca la afición tenía razón en su frustración el sábado ante el Leganés, porque acudieron con ilusión en un Sábado Santo a Son Moix para disfrutar de algo de fútbol y no lo vieron. El equipo fue terriblemente plano y dejó muy poco.

No nos engañemos, no fue una sorpresa. El Mallorca es un equipo correcto pero con pocos argumentos ofensivos. A partir del cero en la portería tiene más opciones de ganar porque tiene poca capacidad para el gol. El balón parado, sea córner, saque de banda, falta lanzados por Darder o Dani, con su juego aéreo, balones cerca del área para generar alguna acción o doble jugada. No es baladí que no haya marcado ningún gol desde fuera del área. Goles en jugada hace pocos, por ello en Anoeta fue una gran noticia el pase de Darder a Larin para el primero y la jugada que acabó con el gol de Darder en el segundo tanto, porque no es fácil que le salga.

El pasado sábado Jagoba Arrasate inventó un nuevo recurso, con esa defensa de cinco hizo que Valjent fuera quien irrumpiera al medio campo y sin ser detectado llegara a posiciones de ataque. Valjent reconoce que para él es algo nuevo y que si dependen de sus subidas están apañados, pero las mejores acciones llegaron así, volcadas a la derecha abriendo el campo Maffeo y con Valjent entrando por dentro.

A los bermellones les faltan piezas importantes, Muriqi, Morlanes, Asano, Robert Navarro. Qué equipo no se resiente de bajas, pero es que en este caso tienen especial incidencia porque Navarro y Asano son los volantes más verticales que tienen, y Robert es el único jugador desequilibrante. En el once del sábado sólo jugaba un fichaje, Mojica, por lo tanto no es extraño parecerse al Mallorca de la temporada pasada. Ahora deben afrontar un duelo exigente ante el líder con seis bajas, Muriqi, Asano, Morlanes, Robert Navarro, Dani Rodríguez y Maffeo en el que no es fácil salir indemne aunque el Barcelona está raro y tiene la final de Copa del Rey el sábado. Cualquier cosa es posible aunque habrá que ver el grado de autoexigencia del equipo.

Quieren ir a Europa dicen los jugadores, sería histórico 21 años después. Lo que está claro es que se vaya a competición europea o no la próxima temporada, el Mallorca debe introducir piezas nuevas para dar un paso más la próxima temporada, para que Jagoba Arrasate pueda por fin poner el traje que le gusta al modelo.