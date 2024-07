Antonio Zarzana, desborde para la UD Ibiza de Martí

La Unión Deportiva Ibiza sigue reconstruyéndose a medida que siguen avanzando los días de entrenamiento del equipo de Pep Lluís Martí. Los celestes, que hoy juegan su primer test de pretemporada ante la Peña Deportiva Santa Eulalia, acaban de hacer su cuarto fichaje.

Se trata del extremo jerezano Antonio Zarzana, joven de 22 años llegado del Sevilla At. Se trata de un zurdo que también puede jugar como segunda punta.

Zarzana aporta desborde al equipo celeste, ese rol que tenían la pasada temporada jugadores como Soko, que causó baja, o que se suponía podía dar Arroyo con desequilibrio en banda, cosa que no ocurrió. A pesar de su juventud,Zarzana ya acumula experiencia, con el filial hispalense lograba el ascenso a Primera RFEF tras disputar 21 partidos, 3 goles y cuatro pases de gol. Antes del Sevilla At. Había debutado muy joven en el Sevilla At, con 15 años, tuvo una etapa en el Marítimo de la primera portuguesa y ha jugado en el Numancia también.

Zarzana sigue los pasos del meta Ramón Juan procedente del Mirandés y de los centrocampistas David Astals y Marc Domènech llegados del Sabadell, los cuatro fichajes hasta el momento de un equipo en el que debuta Pep Lluís Martí, que cuenta con Tato como segundo entrenador.