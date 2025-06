El orgullo del entrenador del Illes Balears Palma Futsal hacia sus jugadores: "Me han regalado una temporada increíble"

Se ha acabado la temporada del Illes Balears Palma Futsal tras caer eliminado ante el Barcelona en semifinales de liga (2-4). El tercer encuentro fue para los azulgrana, que fueron superiores en ese partido aunque ha sido una serie muy igualada que se ha escapado por detalles, algunos errores cometidos en el encuentro de desempate disputado en Son Moix.

Era una auténtica batalla la que libraban Palma y Barcelona ya que si para el Palma era importante por intentar meterse en la segunda final de liga de su historia, para el Barcelona lo era más porque se jugaba la temporada, la única opción de título y además de estar en Europa.

Los mallorquines concluyen la temporada más brillante de su historia, con la tercera Champions y la segunda Intercontinental, y habiendo estado en todas las fases finales de las cinco competiciones que han jugado, además de las mencionadas, semifinalista de liga, finalista de la Copa de España y semifinalista de la Copa del Rey.

El técnico Antonio Vadillo ensalza a sus jugadores por esta temporada: "Tenemos que ver cómo evolucionan las cosas, hemos pasado de cuando jugábamos semifinales hace un par de temporadas era oooh, y ahora estamos fastidiados por no jugar la final. Es la evolución como equipo y como club. No le puedo decir nada al equipo, si algo me fastidia es porque no vamos a entrenar más, tengo una pena muy grande porque se acaba la temporada. Ha sido un disfrute desde que empezamos en Agosto en Riga hasta ahora, ha sido una pasada trabajar con estos jugadores. Si hubiera llegado a la final hubiera querido llegar al quinto partido porque ha sido un disfrute, les exigía, exigía y te lo daban, te lo daban. A mí personalmente me han regalado una temporada increíble".

El técnico tenía claro que habían pagado algunos errores ante el Barcelona mientras Rivillos, autor de los dos goles de su equipo (2-4), recordaba que "estábamos jugando ante un transatlántico".

Ahora sobre el futuro, Vadillo espera contar con el grueso de la plantilla: "la idea es continuidad, si se queda un 75-80% de la plantilla por mi parte darle continuidad. El año que viene darle una vuelta de tuerca a todo. Jugadores que van a seguir creciendo, este año hemos jugado todos los partidos importantes".

Son baja segura Gordillo, que no ha querido renovar por el club y el viernes se despedía en solitario de Son Moix y Neguinho, que pertenece al Barcelona ya.