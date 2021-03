El fútbol que conocíamos y el que necesitamos acabó hace un año, en Marzo de 2020 congeló el reloj de la que siempre ha sido nuestra vida para dar paso a otra realidad. El fútbol conocido, por y para aficionados, concluyó aquel 1 de Marzo de 2020 en el Estadio de Son Moix, ahora conocido como Visit Mallorca. Tal día como hoy, fetividad precisamentet de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (desde 1983), Son Moix vivía su último partido con público, sin saberlo aún entonces.

No fue una despedida, no hubo ninguna declaración alusiva, simplemente fue un día más, un partido más, que por desgracia para los aficionados mallorquinistas acabó con derrota por 0-1 frente al Getafe y la posibilidad del descenso empezaba a cobrar fuerza; tras la derrota ante el Getafe el equipo de Vicente Moreno se quedaba a dos puntos de la permanencia. No jugó Budimir por lesión. Jugaron Reina, Pozo, Valjent, Raíllo, Lumor. Kubo, Baba,Salva, Dani; Lago y Cucho.

Aquel día acudieron a Son Moix más de 14.000 espectadores, pero un gol de Maksimovic llevó la decepción a las gradas. Los aficionados estaban pasando un mal trago en el regreso a la máxima división, el RCD Mallorca iba con lo puesto en una liga que no te espera como es la Primera División, o tienes herramientas de primera o no tienes nada que hacer.

Aquel día fue un día más, pero acabaría siendo el último con aficionados en las gradas. Llegaba el confinamiento, el reloj se paraba y las competiciones también. El regreso ya sería con este fútbol que conocemos hoy, un fútbol que sólo puede seguirse por televisión y en el que lo exterior no tiene ninguna incidencia. No hay presión externa. El RCD Mallorca ha pasado de ser un equipo que agonizaba en Primera a un equipo récord en Segunda División, sus números son increíbles, 57 puntos en 26 jornadas esta temporada, ha pasado de ser una feria fuera de casa a ser el mejor lejos de su estadio, invicto con 31 puntos lejos de Son Moix.

Algunos atribuyen esta trayectoria fuera a que no hay factores ambientales lo que hace indiferente jugar fuera o dentro, pero no parece una explicación para un rendimiento como el del Mallorca, porque por esa regla el equipo de Luis García podría ser mejor que en temporadas anteriores, pero no un equipo invicto. Y si fuera ésa la razón, por qué el Mallorca y no otros equipos también quienes tengan ese récord fuera casa. Más bien hay que atribuirlo al mérito del grupo y el entrenador Luis García. En todo caso, tampoco se pudiera decir que el Mallorca de Vicente Moreno fuera tan bueno en Son Moix por el factor ambiental, porque es conocido que la afición bermellona no es de las más animosas, aunque sabe meter ruido cuando es necesario.

La pregunta ahora es cómo habría vivido Son Moix, la afición en las gradas, una temporada como la actual con un equipo tan ganador, con un líder que hace soñar a los aficionados con volver a Primera División a la primera. Desde aquel 1 de Marzo hoy hace un año, el Mallorca ha conseguido diez victorias, tres empates y seis derrotas. Curiosamente el primer partido en el estadio tras el confinamiento fue ante el Barcelona, uno de esos partidos que esperaban los aficionados más jóvenes sobre todo que no habían visto la Primera ni a las grandes estrellas, no se acordaban. Aquel día el Barcelona de Messi se paseó por Son Moix en un ambiente casi depresivo de los bermellones, pero ya fue sin afición.

En los partidos en Son Moix como en el resto de estadios se oyen los gritos de los jugadores, los quejidos tras una entrada, las protestas al árbitro, las correcciones, avisos y broncas del árbitro cuando toca, sea a un jugador en el campo o al banquillo. En los partidos en Son Moix se oye gritar un gol a los jugadores y se oye jalear y aplaudir a los suplentes, y a algunos empleados. Ha habido ocasiones en las que los empleados del Club se han hecho notar para que al jugador no le falte ese aliento en momentos complicados. El exdelegado del equipo y director de Son Bibiloni Damià Amer es de los habituales en la grada. Antes del encuentro el speaker Jaume Colombás da las alineaciones como si hubiera gente, da la bienvenida al Estadio, nombra patrocinadores y canta los onces, pero no los canta como siempre. Es un esfuerzo el recitar los onces como si hubiera alguien en la grada cuando no la hay.

En el palco las directivas son corteses y se saludan gestualmente o con los puños o los codos. Todo el mundo lleva mascarilla como es obligatorio.Hay control de temperatura a la entrada, los equipos no se cambian en el vestuario y es habitual ver llegar a los jugadores del RCD Mallorca cambiados. A la llegada al estadio de los dos autocares que trasladan al equipo de Luis García, siempre hay algún pequeño grupo de seguidores para gritarles. A veces son diez, a veces seis o siete, alguna vez 15-20, la policía nacional está en la puerta y normalmente no tiene que avisar de nada a los seguidores. Sólo un día, ante el Espanyol y el regreso de Moreno, la policía llamó al director de partido por una pancarta colagada en la puerta del estadio, y que se ordenó quitar. Aquel día hubo caravana mallorquinista y los claxons sustituyeron en las calles a los aplausos, aquel día la aficion del Mallorca, como había hecho en otro partido esta misma temporada, se hizo notar, y los jugadores fueron acompañados al estadio. Los medios de comunicación son acompañados por la seguridad a sus puestos de trabajo como si pudieran mezclarse con alguien y contagiar o ser contagiados, ¡si no hay nadie!

Es un fútbol nunca visto antes, un fútbol nuevo, jugado para las cámaras y en el que los equipos tratan de sobreponerse a la ausencia de calor. Un fútbol en el que el Mallorca está sacando sobresaliente esta temporada, pero que necesita compartir con su gente.