Amadeo Salvo: "Trabajamos en un proyecto que nos permita estar muchos años en LaLiga"

La UD Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza han presentado el acuerdo por el que el consistorio cede el Estadio Municipal de Can Misses al club las dos próximas temporadas, prorrogables otras dos. El acuerdo permite al club que preside Amadeo Salvo reformar el estadio a las condiciones que pone la Liga para poder albergar partidos en la Liga Smartbank, con una inversión inicial de 2.3 millones de euros.

Es mucho el trabajo que hay por delante y que se acometerá en los dos próximos meses, pero era obvio que este acuerdo necesario iba a provocar un problema al resto del fútbol de la ciudad de Ibiza, en primer lugar al CD Ibiza que ha ascendido a Segunda RFEF y que necesita una instalación digna para su competición.

La solución que ha ofrecido el Ayuntamiento es emplear el campo de la instalación de atletismo, que contará con césped nuevo instalado por la UD Ibiza para entrenar. Además, la propia Udé construirá dos campos de fútbol 7 para el fútbol base que no podrá emplear Can Misses. En cuanto al campo de atletismo, está claro que es un campo sin infraestructura apenas para partidos de cierta categoría, por lo que el CD Ibiza se ha mostrado disconforme. También ha Federación de atletismo se ha opuesto a que la instalación sirva para el fútbol.

Lo cierto es que a día de hoy no hay muchas alternativas porque las instalaciones son las que son, pero no es menos cierto que ha habido una clara falta de previsión del Ayuntamiento no por esta solución, sino porque teniendo el proyecto que tenía la UD Ibiza de crecer y llegar al fútbol profesional se podía haber ido trabajando durante estos años en la construcción de otro campo que sirviera de alternativa.

El alcalde de Ibiza Rafael Ruiz se muestra exultante por el ascenso a Segunda y afirma que no ha parado de recibir felicitaciones desde que se produjo el ascenso en Badajoz. Sobre el acuerdo indica que "ponemos las bases con este convenio para que la UD Ibiza pueda cumplir con las condiciones y representar a nuestra isla. Este convenio cede el uso del estadio dos años, prorrogables año a año por otros dos. Es temporal porque da respuesta a las necesidades actuales pero nos da tiempo para trabajar hacia dónde hemos de ir. El Ayuntamiento tiene claro que a día de hoy es necesario un campo más para dar respuesta a las necesidades de este deporte. Ya hemos empezado a trabajar para tenerlo antes de dos años. Por ahora deberemos acomodarnos de la mejor manera posible sabiendo que la solución no es la idea".

El presidente de la UD Ibiza Amadeo Salvo reconoce que le han impactado las condiciones y dimensión de la Liga, "he vuelto a la Liga hace una semana y es otra dimensión a como la dejé en 2015. Cuando empezamos la andadura en este club en 2015 era crear un proyecto serio, profesional, en el que que las autoridades, aficionados y sponsors te tienen que acompañar. Los clubes son con una enorme responsabilidad social pero somos entidades privadas y no deben tener ninguna cuestión diferenciadora como otra empresa".

Sobre LaLiga afirma que "las exigencias a todos los niveles de la Liga, control económico, de instalaciones, de compliance, de responsabilidad civil, parte financiera, exigencias de capital, la responsabilidad y penalizaciones por los derechos de TV son enormes. Las responsabilidades civiles y penales de un consejo de administración de la liga no tiene nada que ver con el fútbol no profesional".

Salvo hace hincapié en la importancia que tiene este ascenso no sólo para el club sino para toda la isla es enorme: "la ilusión que hay en la isla es algo nuevo, que nunca se había tenido. Tenemos que alimentarlo, no podemos entrar en otras cuestiones que no sea mantener la llama viva. Lo que ha hecho la UD Ibiza es en beneficio del fútbol de toda la isla y en especial de la ciudad de Ibiza, dentro de un año, de tres meses o de dos años como máximo, se verá que no ha sido un problema sino la gran solución",

Por ello el presidente tiene claro que el estadio es fundamental: "debemos trabajar en un proyecto de estadio y deportivo que nos permita estar muchos años en la Liga de Fútbol Profesional. Para eso necesitamos un lugar donde invertir ese capital que va a redundar en la ciudad. Estamos hablando de inversiones de muchos millones de euros, no sólo en infraestructura, sino en jugadores profesionales que van a vivir aquí, que van a tributar aquí, que van a alquilar los pisos aquí, que van a gastar millones de euros aquí, y sobre todo la imagen de una ciudad que va a ser ejemplo en 180 países de cómo somos capaces en una isla como Ibiza en periodo estival, que en dos meses somos capaces de transformar un estadio como es Can Misses en un estadio que puede albergar partidos de la Liga de fútbol profesional. Y eso es hoy lo que la gente quiere".