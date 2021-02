Almansa, donde todo empezó

El Palmer Alma Mediterránea Palma afronta este próximo fin de semana un partido de aquellos que suele decirse son claves para el devenir de la temporada. El equipo que entrenan Pau Tomàs y Álex Pérez se verá las caras el sábado a las siete de la tarde con un rival, el C.B. Almansa, de ingrato recuerdo para los isleños. El conjunto manchego fue el equipo que le endosó la mayor derrota de la temporada a los mallorquines y el que protagonizó un momento que, sin duda alguna, ha marcado un antes y un después para la plantilla del equipo palmesano.

Lundqvist, entrando a canasta ante el Huesca

El equipo mallorquín perdió por 73-97 en un partido en el que la falta absoluta de ritmo de los mallorquines, venían de cumplir cuarentena por un positivo en el equipo, marcó un duelo en el que también Ronnie Harrell Jr. no pudo participar todo lo que hubiera deseado tras sufrir un durísimo golpe en el costado en el primer tramo del encuentro. El equipo palmesano se fue tocado del partido pero hizo propósito de enmienda. "Nos demostró lo mucho que teníamos que mejorar", comentaba hace unas semanas el propio Harrell y más recientemente Pepe Laso recordaba ese duelo asegurando que "lo tengo grabado, no se me borra lo que pasó en ese partido".

Los mallorquines han sumado siete victorias en los últimos ocho partidos

La recuperación mallorquina tras ese golpe ha sido espectacular y el equipo ha logrado sumar siete victorias en los últimos ocho partidos perdiendo tan sólo en su visita al Força Lleida, uno de los rivales directos en la pelea por poder asegurar el pase al grupo que de derecho a jugar por el ascenso y garantice la permanencia. Por el camino, han llegado victorias contra el Covirán Granada o contra el HLA Alicante cuando andaluces y alicantinos eran líderes o triunfos sufridos y claves como el logrado ante el ZTE Real Canoe en Son Moix. A cuatro partidos para acabar, el Palmer Palma tiene que jugar aún con el TAU Castelló el partido aplazado por los positivos en el equipo castellonense, el equipo balear se ha situado como uno de los principales equipos que pelearán por asomarse en esa quinta plaza que da derecho a pasar a la fase de ascenso.