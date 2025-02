Álex Woiski: "Fue a hacer daño, nunca había sentido tanto dolor"

Una violenta entrada le mandó al hospital. Álex Woiski, delantero canterano del RCD Mallorca, se recupera de la violenta entrada sufrida en el clásico entre Argentina y Brasil en el Sudamericano Sub 20.

Acaba de llegar a la isla tras un largo viaje desde Venezuela donde se ha disputado el Sudamericano sub 20, desde Puerto La Cruz viajó a Buenos Aires con el equipo con escala en Bogotá, descansó una noche en Buenos Aires y desde allí a Madrid y Palma. Un largo viaje que no era fácil de asumir con el dolor con el que todavía está el joven jugador de 18 años.

La entrada del jugador brasileño Igor Serrote puso en peligro a Woiski en ese clásico, cayó fulminado al césped con un dolor insoportable, según confiesa en Deportes Cope Baleares. La selección argentina informaba un "importante traumatismo abdominal".

Tenía afectado el riñón, si bien las pruebas fueron positivas en el hospital venezolano y no se apreciaba lesión en el jugador. Explica Woiski que "este jugador ya debería haber sido expulsado en la primera parte por una entrada a un compañero. Después lo mío por fortuna quedó en un susto, porque pudo ser mucho peor".

Woiski recuerda cómo vivó la acción: "controlo, intento cubrir el balón con la espalda esperando su entrada pero nunca espero que venga con esa maldad, me da con la cadera en la parte del riñón. Me distorsionó la realidad, como si fuera un puñetazo de un boxeador, como si tuviera un cuchillo clavado desde la espalda hasta el abdomen. Un dolor inimaginable, nunca había sentido un dolor así. Se tuvieron que hacer pruebas. Hubiera podido haber una lesión de riñón".

El jugador reconoce que "aún siento dolor que a veces me hace caminar como una persona mayor". Cuenta Woiski que recibió las disculpas de Igor Serrote: "me mandó un mensaje por whatsapp que perdió los nervios, lo entiendo es un clásico, es un poco el folklore de ir fuerte pero se pasó de mala leche, fue a hacer daño, no fue al balón. Yo acababa de entrar en el partido y era el primer balón que tocaba, debía ser sobre el minuto 86".

Muy contento con la experiencia.-

A pesar de todo, está feliz con la experiencia de este Sudamericano sub 20:

"La gente no se sabe por lo que pasa un chico para llegar a estas cosas, todo el esfuerzo que se hace para llegar hasta aquí tanto para mí como para mi familia, ha sido una gran experiencia, me he sentido muy cómodo gracias a la gente argentina, como en casa". Tras lo ocurrido cuenta que desde el Mallorca "me ha preguntado el cuerpo técnico, que se ha preocupado, ya el jueves me dirán sobre el proceso de recuperación".

Futuro incierto.-

Álex Woiski lleva toda la vida en el club, ha marcado muchos goles y fue decisivo en la Copa del Rey juvenil lograda por el Mallorca la pasada temporada. Pero el futuro es una incógnita ya que acaba contrato. "Este Junio acabo y ya veremos los que pasa. No he hecho planes, mi intención es jugar en Primera División. Creo que estoy capacitado pero eso ya lo verán en el club y el mister. Llevo desde los siete años, es mi casa, nací aquí, me hubiese encantado y me encantaría pero ya se verá en unos meses cómo va todo".

"Hay gente que se confunde, se ven en twitter comentarios que si dinero que si tal. Ya me dijo mi padre que el dinero no debe importarme y que el objetivo es jugar en Primera, quiero estar donde se pueda llegar", indica el delantero.