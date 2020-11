Álex Perez: “Sin duda ha sido un fin de semana duro para el Palmer Palma”

El Palmer Alma Mediterránea Palma se encuentra confinado tras confirmarse un caso positivo de COVID-19 en un miembro del equipo. “Siguiendo el protocolo de la FEB, todos los integrantes del equipo y cuerpo técnico quedan confinados en sus casas durante estos próximos diez días. Una vez pasado ese periodo de cuarentena, se llevará a cabo un test y si el resultado que arroja dicho test es negativo podrá volverse a los entrenamientos”, ha comunicado el club este martes.

En apenas 24 horas, el conjunto palmesano ha sido golpeado por dos noticias negativas. Primero, la derrota ante el Tau Castelló, y ayer, un positivo por Covid-19 en la plantilla. “Sin duda ha sido un fin de semana duro para el Palmer Palma. Este parón por el positivo nos viene regular porque tenemos a todos los jugadores enchufados, pero las cosas son las que son y lo principal es la salud de todos. El positivo no es un jugador; ha sido un personal del cuerpo técnico. Esperamos superar esta situación lo antes posible”, ha expresado Álex Pérez, técnico del Palmer Palma, este mediodía en Deportes Cope Mallorca.

En lo deportivo, el equipo mallorquín de LEB Oro cayó el domingo por 73 a 79 ante el Tau Castelló. El equipo logró recortar una diferencia de 23 puntos, y empató a 69, a falta de 4:30 para el final. Buscó la remontada, pero “el equipo estaba golpeado por la baja de Ronnie”. Por problemas estomacales, Harrell, uno de los referentes del equipo, tan sólo pudo jugar 10 minutos .

“Pero no es una excusa para nosotros. Somos un equipo muy sólido en el que cualquier jugador puede suplir a cualquiera. Es verdad que es una baja importante. Harrell forzó para estar en el partido. Ya venía de estar dos días enfermo, aun así, quiso jugar el partido, pero teníamos que ir cambiándolo porque no aguantaba, los tiros le quedaban cortos y estaba sin energía. Tuvimos que pararlo porque en el descanso ya no podía más”, ha comentado Álex Pérez, sobre Ronnie Harrel.

El Palmer Alma Mediterránea Palma se encuentra en quinta posición con una victoria en cinco partidos disputados.“El baloncesto lo juegan dos equipos. El Castellón tiene cuatro jugadores de primerísimo nivel, y otros cuatro que han estado aquí en Palma. Nosotros estamos trabajando para que nuestro juego sea cada vez mejor. Para mejorar aspectos defensivos, aspectos de pausa en ataque, y creo que semana a semana lo vamos consiguiendo. Los resultados han sido muy ajustados en los últimos dos partidos. Nos falta a veces ese poquito de suerte que han tenido los otros equipos", ha afirmado el técnico.

El club ha comunicado que la plantilla llevará a cabo durante estos días un plan de trabajo específico dado que esta situación ha obligado a suspender los entrenamientos y a aplazar el partido de este viernes ante el Levitec Huesca. “Ya estamos trabajando en el aspecto físico con los jugadores. Vamos a montar videoconferencias con ellos y no vamos a parar. Y es verdad que estos días de parón va a venir bien a la gente que tenemos tocada”, ha concluido el técnico del Palmer Palma.