Alessandro Scariolo: "Mis padres me dan buenos consejos, son el día y la noche pero me viene bien"

Acaba de cumplir 23 años y lo ha celebrado en el vestuario con sus compañeros del Palmer Basket Mallorca llevando un buen ágape. Dice en Deportes Cope Baleares que se ha esmerado porque tiene que evitar ser uno de los tres peores convites porque sino le toca repetir.

Llama a la picada de buena mañana "merienda", como buen mallorquín pese a llevar tan solo unos meses en la isla. Ya tiene asumido que la merienda es por la mañana.

Para Alessandro Scariolo, base de 1'90m que cumple segunda experiencia en la Segunda FEB (antigua LEB Plata) tras su año en Huesca, este año puede ser importante en su evolución, tiene un buen técnico como Marco Justo, está en un lugar que le gusta y el proyecto es para tratar de estar arriba.

El hijo del laureado seleccionador español, Sergio Scariolo, y de la ex jugadora Blanca Ares, una de las mejores jugadoras nacionales, tiene muchas ganas de seguir aprendiendo. Pese a su experiencia en la liga universitaria estadounidense, considera que en España se forma mejor a los jugadores, y se muestra algo preocupado por sus dos últimos partidos. "Creo que me están defendiendo un poco perro pasándome por detrás, no quieren que ataque el aro, es lo que toca y tengo que darle la vuelta, mientras ganemos todo bien. Es un aprendizaje".

Se muestra encantado con el técnico Marco Justo, "aprieta y hacer que mejore todos los días. Sabía que iba a ser así, es un reto. Sobre todo el proyecto me convenció".

El jugador reconoce que sus padres le ayudan mucho con sus consejos: "Es gracioso porque son el día y la noche. Mi padre me da el punto de vista de entrenador, más objetivo. Mi madre lo ve más como jugador, carácter competitivo y de orgullo. Cuando juego mal tampoco es que estén ahí dando caña y haciéndome sentir culpable, me intentan tranquilizar".

Alessandro hasta se permite ironizar con una frase de su padre, quien un día dijo que su hijo tiene "un buen punto de partida porque tiene los genes como jugador de su madre", a lo que el jugador contesta: "es que como tenga los genes como jugador de mi padre apaga y vámonos. Mi madre fue muy buena, a ver si tengo algo".

Una curiosidad, Alessandro Scariolo empezó la temporada en el Palmer tirando los tiros libres doblando la pierna izquierda lo que llamó la atención en toda España y por supuesto de su madre:"era por una lesión en la pierna izquierda, que me sentía cómodo tirando así y me funcionaba. Ahora ya tiro normal. Si hubiese seguido tirando así igual metía más", ríe.