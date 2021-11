Alberto Corbacho: "Querida pelotita, siento que ha llegado la hora de despedirnos"

Tras 18 años de carrera, ocho temporadas en la ACB y récord de triples en un partido en dos equipos, Alberto Corbacho De la Cruz cuelga las zapatillas a los 37 años. El alero nacido en Palma, iniciado en Sant Josep Obrer como tantos otros y que muy pronto emigró a Málaga para enrolarse en la cantera de Unicaja, ha decidido poner punto y final a su carrera tras militar la última temporada y algunos meses en Hestia Menorca en la LEB Plata.

Corbacho hizo su carrera fuera de las islas como tantos otros talentos de Baleares que han llegado a la élite del baloncesto español. En Unicaja juega en EBA (2003) para dar el salto a la liga LEB en Huelva, Hospitalet, Zaragoza y Breogán de Lugo. De ahí da el salto capital de su carrera al ser fichado por Obradoiro en 2010 en LEB pero donde se produce el retorno a la liga ACB en 2011. Cuatro años más en Santiago jugando en la ACB donde se convierte en uno de los mejores tiradores de la liga y en el mejor español en el triple. En Obradoiro se convierte en el español con mejor promedio en el triple de la ACB. Corbacho tiene el mejor registro de triples en un partido en Obradoiro y en Guipuzcoa, con otros triples, en el segundo caso con un brutal 8/11 intentos.

El mallorquín ha dado a conocer la noticia de su retirada en su cuenta de twitter

"Pelotita, después de más de 1.310 triples sonando "choof" siento que ha llegado la hora de despedirnos, de separar nuestros caminos después de tantos años compartidos.Yo aquí me paro, ¡pero tú nunca dejes de rodar!. Muchas gracias pelotita. Muchas gracias baloncesto".

En 2015 ficha por Baskonia donde a pesar de su menor protagonismo vive el sueño de la Euroliga y de una final four. Retorno a Obradoiro pero una lesión grave trunca su vuelta con rotura del tendón rotuliano en 2017. Su último equpio ACB es Guipuzcoa, en el último año y medio Hestia Menorca en la LEB Plata.

La Federación balear le ha mostado el agradecimiento a su carrera.

?? GRÀCIES, CORBY!



El jugador balear anuncia la seva retirada després d'una gran trajectòria en el món del bàsquet



Gràcies per tot el que ens has donat i ens has fet disfrutar!#IllesDeBàsquetpic.twitter.com/heWiw8P9q7