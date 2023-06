Alba Torrens, plata y máxima anotadora de España en los Eurobaskets

Alba Torrens continúa agrandando un historial de leyenda. Una nueva medalla, un nuevo logro con España justo el año en el que ha regresado al baloncesto español para enrolarse en Valencia y conquistar la Liga Endesa, la mallorquina ha logrado su novena medalla con España.

La plata de España ante Béligica en el Eurobasket de Eslovenia puede que supiera a poco anoche, porque lo cierto es que el equipo español fue por delante todo el partido y parecía que el Oro no se escaparía. Una defensa asfixiante y un ataque muy bien seleccionado con el gran juego colectivo que había venido desarrollando en los anteriores partidos hacía que España mantuviera ventaja en el marcador.

Sin embargo, todo cambió en el último cuarto cuando pareció agotarse la gasolina, la defensa ya no era tan efectiva y el equipo de Miguel Méndez entró en cierta aceleración y ansiedad que hizo atacar de manera más precipitada. Bélgica logró ponerse por delante y España se bloqueó, o simplemente ya no dio más de sí, lo que no quita ni un ápice de mérito a una plata fantástica, en pleno relevo generacional.

Torrens finalizaba con ocho puntos el encuentro y tras la final era elegida en el mejor quinteto del Eurobasket. Pero además, la binissalamera hacía historia con España al convertirse en la máxima anotadora histórica en los Europeos, superando a Amaya Valdemoro (ahora comentarista de Movistar). Alba Torrens pulverizaba la marca de 677 puntos de Valdemoro.

Alba Torrens ya no es tan solo la referencia de esta España, sino que es jugadora récord en el baloncesto español. Además de las nueve medallas con España que incluyen plata olímpica y de Mundial, Bronce Mundial, dos Oros y dos Bronces en Europeos, se unen las seis Euroligas en su palmarés de clubes.

En su palmarés con la selección acumula la plata de los JJOO Río 2016, la plata del Mundial Turquía 2014 y bronces de los Mundiales Chequia 2010 y 2018, a lo que hay que añadir una hoja de servicios impresionante en Europeos, los Oros de Francia 2013 y Chequia 2017, esta Plata de Eslovenia y bronces de Letonia 2009 y Hungría y Rumanía 2015.









