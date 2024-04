Aina Bauzá: "Pasas algo de miedo pero es totalmente necesario"

Aina BauzáRoig no ha conseguido batir el récord que se había propuesto de invertir 21 días en llegar desde Cádiz a San Salvador deBahamas, pero sí se ha convertido en la primera mujer en llevar a cabo esta Ruta del Descubrimiento en solitario y en un velero tan pequeño, de 6'5 metros, el Redó by Ànima Negra.

La regatista del Club de Vela Port d'Andratx ha tardado 30 días y 22 horas en unir Cádiz y San Salvador de Bahamas, la isla a la que llegó la primera expedición de Cristóbal Colón en 1492, isla llamada entonces Guanahani. Han sido 4.800 millas en solitario, con algunas incidencias que ahora ha explicado con más calma ya desde Miami, donde está realizando los trámites para enviar el barco de vuelta a Mallorca.

La mallorquina ha marcado un hito al establecer el nuevo récord transatlántico de navegación en solitario en un monocasco, partiendo desde Cádiz hacia las Bahamas el pasado 3 de marzo. El World Sailing Speed Record Council (WSSRC), organismo encargado de los Récords Mundiales de Vela, certificará este logro, convirtiendo a Aina en la primera persona en completar esta travesía entre Cádiz y San Salvador en solitario en un monocasco, la primera mujer en hacerlo y la primera navegante en una embarcación de 21 pies, es decir, de 6.5 metros, con tan solo 29 años.

Aina Bauzá se propuso esta aventura tras no poder disputar la Mini Transat. Era un reto personal y ahora piensa en nuevos retos para el futuro, quizá con una embarcación más grande. Entre ceja y ceja parece tener el deseo de dar la vuelta al mundo. Es decir, del reto de Colón pasaría al reto Elcano, Juan Sebastián Elcano, primer navegante en dar la vuelta al mundo junto a otros 17 tripulantes, una gesta de la que se han cumplido 500 años, fue en 1522. Elcano concluía la empresa que había iniciado el portugués Fernando de Magallanes (Magalhaes) como capitán general, para la Corona de España.

Aina cuenta en Deportes Cope Baleares que la isla de Bahamas es "pequeña y baja, no entiendo cómo debieron verla" en referencia al avistamiento de la expedición de Colón que desembarcó allí el 12 de Octubre de 1492. La regatista mallorquina se muestra encantada con el seguimiento que ha tenido su aventura y agradecida a patrocinadores y aficionados en general por el apoyo.

Cuenta que tuvo algunos miedos, que ese temor es necesario para estar alerta y tener precaución en no cometer errores o irresponsabilidades que te puedan poner en peligro. "Tienes algunos miedos o preocupaciones pero son importantes. Son los que te permiten no forzar el barco ni a ti mismo, no hacer burradas. Estaba preparada para cualquier cosa que pudiera pasar. Se me incendió un cable del móvil, veía humo y sabía que pasaba algo y ya pensaba en los pasos para salir del barco, hinchar la lancha salvavidas, coger lo necesario. Lo pensé. Todo está bien preparado, has pensado mucho cualquier inconveniente que pueda pasar".

La mallorquina se muestra "satisfecha. Es un viaje muy largo, que el barco haya aguantado todo, que haya podido llegar es un logro" y ya piensa en retos mayores: "me gustaría un barco más grande para traversías más largas, buscar patrocinadores para algún día poder dar la vuelta al mundo y seguir dando pequeños pasos".

Aina tuvo que invertir más tiempo en la ruta porque tuvo que bajar mucho el continente africano debido a la falta de viento: "casi tocando Cabo Verde viré, había poco viento, así fue más tranquilo y puede probar el Atlántico antes de que entrara el viento. Tienes que ir muy al sur para encontrar los vientos,sobre todo si quieres vientos estables y más constantes".

Sobre lo mejor y lo peor de este mes de navegación dice que "lo mejor estar ahí sola en el Atlántico, una situación única. Lo peor es que se ha acabado, no es tanto navegando tras tantos meses preparándolo". Sobre el apoyo recibido indica que "he tenido mucha repercusión, eso es muy guay, tengo muchísimos mensajes y seguidores que han seguido la aventura. Mi club de Andratx me ha permitido navegar muchos años y sin ellos no podría estar aquí".

La mallorquina afirma estar descansando bien, "sobre todo los primeros días dormí muchísimo, la tranquilidad de haber llegado y ya está. Se me pasó rápido la sensación de balanceo porque los tres últimos días antes del llegar tuve poco viento y apenas me movía". A su llegada le esperaba su familia. "Si, fue algo especial, fue mágico,les quiero un montón. Llevaban tiempo pendientes de mí, llevaban un par de días esperándome, querían verme llegar".

Sobre San Salvador de Bahamas imaginando cómo debió ser la llegada en 1492 de la expedición de Colón dice que "no sé cómo vieron la isla porque no la ves hasta que estás casi encima, porque no tiene altura, casi todo son manglares y arena. Supongo que hace 500 años se debieron sorprender mucho como me sorprendí yo".





