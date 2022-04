Aguirre: "Tengo suficiente con entrenar a 25 cabrones que no me hacen caso como para ocuparme del césped"

Javier Aguirre sabe que sólo se ha dado un primer paso en el tortuoso camino de la permanencia. Con 29 puntos está tan solo un punto por encima del descenso. Está todo por hacer, la victoria ante el Atlético, eso sí, ha sacado de la zona de descenso al equipo, acompañada por los grandes resultados que le han acompañado. Todos los rivales directos perdieron, había perdido el Granda en Sevilla, el Cádiz ante el Betis, justo antes del encuentro del Mallorca.

Perderían después el Alavés en Pamplona y el Levante ante el Barcelona. Todos tuvieron serias opciones de puntuar, pero por alguna razón todo le salió bien al equipo mallorquinista este fin de semana, todo lo contrario que el anterior. Eso incluye la fortuna en las áreas, pues si en Getafe los bermellones se vinieron contrariados por el penalti y expulsión de Russo, esta vez fue el Atlético el que protestó mucho el penalti que Martínez Munuera pitó inmediatamente sin intervención del VAR de Reinildo sobre Maffeo, y que transformó Muriqi en el gol que valieron tres puntos de oro.

El Mallorca en efecto lo tiene todo por hacer, pero Aguirre repite que se han quitado los jugadores un gran peso de encima, una losa. Era un equipo que había caído a los infiernos con siete derrotas consecutivas, cogió un grupo muy tocado anímicamente. Ante el Atlético se vio un equipo disciplinado, si ninguna concesión al rival, ordenado, obsesionado con defender bien y no conceder ocasiones. Por ahí se debía empezar. desde Diciembre el Mallorca no mantenía la puerta a cero. En lo ofensivo llevaba tres partidos en casa sin marcar.

El equipo liberó mucha tensión al final del partido, también los aficionados, los 15.000 que acudieron a Son Moix lo celebraron por todo lo alto, unas sensaciones que hacía mucho que no se vivían en el Estadio. Todos los jugadores soltaron mucha tensión, alguno incluso lágrimas como Dani Rodríguez. Pero ajeno a todo el jaleo estaba el técnico Javier Aguirre, mucho más calmado y dejando a los jugadores como protagonistas.

En los micrófonos de Tiempo de Juego de Cope, el técnico admite que "llegué a la conclusión de que me estoy haciendo mayor, con los festejos. Llega un punto en el que hay mucha experiencia y muchos partidos, he visto pues tres puntos. Pero vi mucha gente entusiasmada y eso me da mucho gusto". El técnico bromeaba que algunos aficionados le esperaban al final del partido, "alguno con alguna cervecita, hasta algún mexicano apareció". El técnico contaba divertido que se encontró después del partido por la noche a Lee y Kubo que en seguida le dijeron que "venían de comer unas pizzas y como si les fuera a regañar, sigan cenando no tengan problema" decía entre risas.

Sobre el camino de la permanencia, "claro que hago cuentas, hay partidos muy complicados, no le voy a decir qué había puesto ante el Atlético, tres puntos no, la verdad". En esas cuentas, cree que la permencia será barata de puntos por cómo va el campeonato y los duelos directos entre los implicados, sin ir más lejos el Mallorca juega ahora ante Elche y Alavés, sábado y martes, visita el Camp Nou y después recibe al Granada. "Algún jugador me decía, cómo lo ve, entre 35, 36,37, yo creo que en 36. Tenemos duelos directos entre nosotros".

En cuanto al penalti sobre Maffeo el técnico comentaba que "en la tele tres han dicho que no. Mire hace una semana nos pitaron un penalti que hasta hoy no sabemos en qué brazo le pega a Russo. Hay mucha desinformación en nuestra parte y los árbitros lo tienen muy claro en tema de manos y demás. Yo creo que el VAR es una herramienta buena. Los fallos del VAR son los que más cuestan digerir, para el árbiro que está abajo es muy difícil verlo todo. Todavía hoy no sé quién decide si se va al VAR, aquel día con el Leganés ante el Real Madrid (cuando descendió el Leganés) no quiso ir y para mí era una mano clarísima. Y el otro día en Getafe Mateu dice no es penalti, entonces hasta dónde insiste el del VAR para que vayan, quién decide".

El técnico se escabulle ante las preguntas sobre si ordenó cortar diferente el césped de Son Moix ante el Atlético y el hecho de escoger el banquillo de la derecha, al contrario que con Luis García que era el de la izquierda. Aguirre se ríe y sale por la tangente tirando de su manual de estilo: "ahora soy jardinero... Es increíble. Es un detalle sin trascendencia si cambié al banquillo de la derecha. Que si el césped y el agua, usted cree que a mí me importa eso" le decía a José Luis Corrochano en Tiempo de Juego. "Ya tengo suficiente con entrenar a 25 cabrones que no me hacen caso como para cortar el césped a no sé qué altura".