El periodismo deportivo cuenta generalmente más noticias buenas que malas, su campo de trabajo son éxitos, gestas, proezas, marcas, victorias, también derrotas. El periodismo deportivo también se alimenta de historias de grandes hombres y mujeres que alcanzaron la excelencia en el campo, en la pista, en la piscina, en la carretera, en la montaña, donde sea, allá donde el ser humano es capaz de superar una cota o crear algo hermoso en un deporte. La grandes historias suelen protagonizarlas los deportistas, pero hay ocasiones en las que un dirigente alcanza también esa ventura.

Para que exista el deporte tienen que existir los clubes, y los clubes los hacen grandes las personas, hombres y mujeres que emprendieron, que soñaron algo antes de realizarlo, que tuvieron una visión y que fueron capaces de crear de la nada un gran club. Miquel Jaume era una de esas personas.

Pocas horas de conocer su repentino fallecimiento, un golpe ha arrasado el deporte mallorquín dejando una heladora sensación de orfandad. El fútbol sala español lamenta la pérdida de un emprendedor, de un creador de uno de los clubes más reputados del fútbol sala nacional, pero la gente de Mallorca, su gente, le llora.

Miquel Jaume se ha ido cuando no tocaba, no le tocaba todavía, tenía 67 años y su pasión seguía intacta por un proyecto cada día más grande, un club cada día mayor, que no ha parado de crecer, con tantos proyectos como energías tenían él y su mano derecha, José Tirado. De la nada Miquel Jaume se inventó un gran club de fútbol sala que se ha convertido en referente en España, finalista de Copa del Rey, fijo de la Copa de España, semifinalista de liga. Un club que no ha parado de crecer socialmente, con una de las aficiones más importantes del país, una sólida base social que ha conseguido aglutinar a varios clubes deportivos bajo la marca Palma Futsal, algo que ni el Mallorca ha hecho, un club de fútbol sala con secciones. Lo nunca visto, el ejemplo más claro el Urbia Palma.

Miquel Jaume se ha ido cuando no le tocaba, quizá porque su corazón ha sufrido demasiado, un corazón sufriente con la pérdida de su esposa, pero nadie contaba con esto. La consternación era indescriptible este miércoles 10 de Marzo de 2021 porque nadie da crédito. Apenas unas palabras ha podido pronunciar Tirado en Deportes Cope,.

Miquel Jaume es el padre del fútbol sala mallorquín, el hombre emprendedor que tuvo una visión allá por finales de los 90 para crear el Fisiomedia Manacor, el exentrenador que había dirigido al Mallorca b o el Manacor, un hombre de banquillo que sabía lo que era el deporte y que se había pasado a la dirección con un proyecto personal. Tanto creció que dejó su querida Manacor donde no cabía ya para crear el Palma Futsal y seguir creciendo como club.

Hoy el Palma Futsal llora la pérdida de Miquel Jaume, el deporte mallorquín encaja incrédulo la noticia, y los muchos informadores que convivieron con el Palma Futsal y su presidente desde hace muchos años, tratan de encontrar las palabras que no pueden describir el sentimiento de pérdida.

Miquel Jaume hizo que se hablara como nunca de fútbol sala, apoyado en su mano derecha, José Tirado, hicieron que los más pequeños conocieran a sus jugadores, hicieron que toda la familia fuera a Son Moix , que el fútbol sala se convirtiera en una cita familiar al estilo inglés, que los medios de comunicación siempre tuvieran fácil hablar de fútbol sala, que sus participaciones en las competiciones nacionales fueran seguidas.

No hace mucho celebraron sus 20 años de existencia, era 2018, y poco podía imaginar nadie que el gran padre iba a dejar su gran obra pocos años después, le quedaba mucho por hacer y quienes le tratamos no hacemos otra cosa que hablar de él porque tenemos la gran suerte de poder hablar y escribir para glosar su figura y distraer por puro egoísmo la pena.

Hasta siempre, fins sempre Miquel.