Abdón: "Ha sido una temporada difícil para mí pero mi idea es retirarme aquí"

Abdón Prats no ha hecho planes, la intención del delantero es mantener su contrato y continuar en casa, en el RCD Mallorca. El delantero participa en el torneo benéfico de golf "la Batalla de las estrellas" en Pula Golf, en el que participan otras celebridades del deporte como Rafa Nadal, Reina, Milla, Clemente o Shuster entre otros.

Había curiosidad por saber qué pasaría por la cabeza del delantero mallorquinista después de haberse quejado durante esta temporada de su falta de minutos. Abdón llegó a decir que se había planteado marcharse porque era duro jugar tan poco.

Lo llamativo es que lo decía en una temporada en la que acababa de renovar hasta 2028. Era Noviembre cuando el RCD Mallorca anunciaba por sorpresa la ampliación de contrato del delantero mallorquín, cundo al jugador aún le quedaban un par de temporadas de contrato. Además, Abdón siempre había dicho que su intención era acabar su carrera de bermellón.

Preguntado ahora sobre sus planes, el delantero confirma que por su cabeza no pasa marcharse:"Renové por Octubre y tengo tres años más, aunque esta temporada haya sido un poco difícil estaré aquí muchos años y mi idea es retirarme aquí".

Sobre la temporada, Abdón reconoce la frustración del último tramo de liga:

"Los últimos meses fueron un poco raros, queríamos acabar lo más arriba posible pero no fue así. Pero nos tenemos que quedar con los 50 puntos que hicimos, somos humanos y tenemos derecho a fallar, a no cumplir las expectativas en cualquier momento. No somos robots, si lo fuéramos habríamos sumado 80 y pico puntos y es imposible. Se ha visto este año como jugadores como los del Real Madrid que no han estado finos, nosotros también tenemos derecho a ser como ellos".