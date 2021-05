Abdón: "Sentimos a la afición muy cerca"

El RCD Mallorca ha dado un paso de gigante para el ascenso este fin de semana con su triunfo más los empates de Almería y Leganés, lo que le sitúa con un cómodo colchón de ocho puntos más el goal average. A falta de cinco jornadas para el final, la distancia es casi definitiva para el ascenso. Y protagonista del triunfo fue Abdón Prats.

El delantero volvía a la titularidad en el RCD Mallorca tras superar una lesión, quizá algo prematuramente y forzado por la lesión de Álvaro la semana pasada, lesión por cierto que no se hizo pública hasta minutos antes del partido contra el MIrandés. La victoria del sábado fue clave, los bermellones necesitaban sumar ya pues no sabían que ocurriría en el Juegos del Mediterráneo donde finalmente el Almería acabaría empatando, o el Leganés ayer ante el Sporting. Una derrota bermellona y una victoria almeriense hubiera colocado a los de Rubi a seis puntos.

El delantero de Artà fue el gran protagonista en la victoria ante uno de sus ex equipos por cierto, el CD Mirandés. Lo cierto es que estuvo a punto de no serlo porque una lesión estuvo cerca de mandarlo al vestuario antes de tiempo. Sucedió mediada la primera mitad cuando en una disputa con un defensa éste le caía sobre su pierna por lo que tuvo que ser atendido.

Abdón abandonaba momentáneamente el terreno de juego visiblmente cojo, parecían encenderse las alarmas, un equipo con problemas con el gol en los últimos dos partidos, un delantero fuera y otro que parecía que tampoco iba a poder ayudar. Por si acaso, Lago Junior ya estaba haciendo ejercicios de calentamiento. Llamativo cómo Marc Cardona ya es el último delantero e incluso ante la posible retirada de Abdón, Luis García prefería a un atacante que no es un 9, como Lago, quizá pensando en Amath como atacante, como sucedería después cuando finalmente Lago entraría por Abdón en el 70'.

Pero antes iban a ocurrir muchas cosas. Tras ser atendido en la banda, Abdón volvía al terreno de juego. Durante algunos minutos el jugador estuvo renqueante, pero siguió jugando. Abdón había sido el principal peligro del Mallorca en la primera mitad, suyas fueron las dos llegadas más peligrosas, en una llegando a chocar con el meta Lizoain, en otra un remate bien enganchado a centro desde la izquierda que se iba alto. Pero el Mallorca seguía reñido con el gol. Todo cambió cuando al filo del descenso, un centro de Oliván acababa siendo mal despejado por Javi Muñoz dejándola en el área, Abdón capturaba el rechace y a la media vuelta no perdonaba en un remate que era desviado por Vivian ligeramente. Una acción de nueve puro.

Abdón reconocía que pensaba que no podría seguir: "Me ha caído el central en el tobillo, sentí un crack y le dije al doctor que me diera algo rápidamente. Me ha dado una pastilla para hacer efecto más rápidamente. Pensaba que no duraría ni cinco minutos y por suerte he durado 70 minutos".





El delantero mallorquín suma ya ocho goles con el tanto del sábado, ya que el segundo gol y definitivo aunque remata él, es un doble rebote, el balón es devuelto por el portero Lizoain y rechaza en el defensa Vivian que se había tirado para intentar evitar el tiro de Abdón, Una carambola que se había iniciado con un robo de Amath que lo hizo todo perfecto para dejar liberado a Abdón en el área. Un infortunio para el Mirandés pero una gran jugada del Mallorca y gol a la postre definitivo, si bien el Mirandés acortaría distancia con un golazo de Djouahra.

Abdón decía en los medios del club que "creemos en nosotros, era un partido difícil porque el MIrandés juega muy bien, son jóvenes. Yo estaba como la noche antes de Sant Joan del partido contra el Deportivo (último ascenso), sabía que era muy importante. Gracias a Dios he podido ayudar en los goles y con trabajo. Estoy feliz por la gente que no puede venir a animarnos o a recibirnos como nos merecemos. Feliz por la gente".

Precisamente hubo un pequeño recibimiento por parte de jóvenes seguidores en Son Moix, con alguna bengala incluida, pero sin que se produjeran grandes aglomeraciones. Había presencia policial. El delantero reconoce que "es una pena no poder disfrutarlo con ellos. Estaba mirando el vídeo del recibimiento contra el Deportivo y es espectacular. Se te pone la piel de gallina y lo añoramos todos. Por desgracia por esta situación mundial no pueden estar con nosotros pero les notamos muy cerca. En el vestuario todos y en particular en mi caso por ser de aquí y conocer más gente decirles que les sentimos muy cerca de nosotros aunque no puedan entrar al estadio o viajar con nosotros. Están demostrando que son muy fieles, estamos orgullosos de ellos y esperamos que ellos lo estén de nosotros".